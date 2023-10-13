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Дополнительные выплаты военным: сколько можно получить в случае ранения

13 октября 2023 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дополнительные выплаты военным: сколько можно получить в случае ранения
Украинские военнослужащие на Крещатике. Фото: apostrophe.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские военные в случае ранения во время службы имеют право на финансовую помощь. Размер единовременных выплат зависит от степени полученной травмы.

Об этом сообщил представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района Киева Сергей Рунчев на брифинге в Military Media Center.

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Сколько могут получить военные в случае ранения во время службы

Отмечается, что согласно постановлению Кабмина, военные могут рассчитывать на единовременную денежную помощь в случае:

  • установление инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;
  • установление инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

В таких ситуациях размер единовременного пособия определяется в зависимости от группы инвалидности и составляет:

  • от 70 до 120-кратного прожиточного минимума — при прохождении военной службы;
  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае исполнения воинской обязанности.

Отметим, что на октябрь 2023 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 684 грн.

Напомним, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников в октябре 2023 года.

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