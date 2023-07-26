Перекази в Україні — які суми та операції банки розцінюють підозрілими

Банківські картки та гаманець. Фото: Unplush

В Україні банки ретельно відстежують грошові перекази громадян. Оминути фінансовий моніторинг можна, знаючи, які існують обмеження на операції та ліміти, які можна відправляти на картки одним платежем.

Про те, які зараз правила щодо грошових переказів, розповіла юристка Анна Златіна.

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Які суми можна надсилати на картки

Банки за результатом фінансового моніторингу можуть блокувати рахунки клієнтів. За українським законодавством, під контроль потрапляють грошові операції на більш ніж 400 тисяч гривень (у разі одноразової транзакції).

Не потрібно проходити ідентифікацію особи, надсилаючи суми до 5 тисяч гривень. Проте й тут існують нюанси — деякі періодичні надходження на банківську картку можуть потрапити під перевірку.

У різних банках існують свої правила щодо сум, які можна надсилати українцям. Зокрема, через Приват24 дозволяється відправити максимально 29,9 тисячі гривень на рахунок в іншій фінустанові.

Водночас у Monobank немає лімітів на взаєморозрахунки між своїми картками. В українських універсальних сервісах встановлено ліміт на одноразовий розмір грошового переказу — 25 тисяч гривень, незалежно від банку отримувача.

Також фінустанови мають власні добові та місячні рамки, які потрібні для запобігання фінансового шахрайства.

Підозрілі операції для банку

Окрім того, для банків вважаються підозрілими такі фінансові операції:

грошові перекази, здійснені із прикордонних населених пунктів, на рахунок отримувача, який проживає в іншому регіоні країни;

регулярні суми відправлень. Як приклад, по 500 грн, які надходять більші ніж десять разів на день;

велике добове число переказів — більш ніж 30 транзакцій;

отримання грошей від багатьох контрагентів з різних регіонів країни;

перекази, здійснені з Росії чи Білорусі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" без попередження блокує банківські картки та закриває усі рахунки клієнтів, якщо виявляє порушення під час фінансового моніторингу. При цьому не надаючи можливості виправити ситуацію.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.