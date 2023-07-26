Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Денежные переводы в Украине: какие суммы и операции банки расценивают подозрительными arrow

Денежные переводы в Украине: какие суммы и операции банки расценивают подозрительными

26 июля 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Переводы в Украине — какие суммы и операции банки расценивают подозрительными
Банковские карты и кошелек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине банки тщательно отслеживают денежные переводы граждан. Обойти финансовый мониторинг можно, зная, какие существуют ограничения на операции и лимиты, которые можно отправлять на карты одним платежом.

О том, какие сейчас правила по денежным переводам, рассказала юрист Анна Златина.

Читайте также:

Какие суммы можно отправлять на карты

Банки могут по результатам финансового мониторинга блокировать счета клиентов. По украинскому законодательству, под контроль попадают денежные операции на более чем 400 тысяч гривен (в случае одноразовой транзакции).

Не нужно проходить идентификацию личности, присылая суммы до 5 тысяч гривен. Однако и здесь существуют нюансы — некоторые периодические поступления на банковскую карту могут попасть под проверку.

В разных банках существуют свои правила по суммам, которые можно присылать украинцам. В частности, через Приват24 разрешается отправлять максимально 29,9 тысячи гривен на счет в другом финучреждении.

В то же время у Monobank нет лимитов на взаиморасчеты между своими картами. В украинских универсальных сервисах установлен лимит на одноразовый размер денежного перевода — 25 тысяч гривен, независимо от банка получателя.

Также финучреждения имеют собственные суточные и месячные рамки, необходимые для предотвращения финансового мошенничества.

Подозрительные операции для банка

Также для банков считаются подозрительными следующие финансовые операции:

  • денежные переводы, осуществленные из приграничных населенных пунктов, на счет получателя, проживающего в другом регионе страны;
  • регулярные суммы отправлений  как пример, по 500 грн,  которые поступают более десяти раз в день;
  • большое суточное число переводов — более 30 транзакций;
  • получение денег от многих контрагентов из разных регионов страны;
  • переводы, совершенные из России или Белоруссии.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" без предупреждения блокирует банковские карты и закрывает все счета клиентов, если выявляет нарушения во время финансового мониторинга. При этом не предоставляя возможности исправить ситуацию.

Также мы писали, что в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз