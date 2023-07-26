Переводы в Украине — какие суммы и операции банки расценивают подозрительными

Банковские карты и кошелек. Фото: Unplush

В Украине банки тщательно отслеживают денежные переводы граждан. Обойти финансовый мониторинг можно, зная, какие существуют ограничения на операции и лимиты, которые можно отправлять на карты одним платежом.

О том, какие сейчас правила по денежным переводам, рассказала юрист Анна Златина.

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Какие суммы можно отправлять на карты

Банки могут по результатам финансового мониторинга блокировать счета клиентов. По украинскому законодательству, под контроль попадают денежные операции на более чем 400 тысяч гривен (в случае одноразовой транзакции).

Не нужно проходить идентификацию личности, присылая суммы до 5 тысяч гривен. Однако и здесь существуют нюансы — некоторые периодические поступления на банковскую карту могут попасть под проверку.

В разных банках существуют свои правила по суммам, которые можно присылать украинцам. В частности, через Приват24 разрешается отправлять максимально 29,9 тысячи гривен на счет в другом финучреждении.

В то же время у Monobank нет лимитов на взаиморасчеты между своими картами. В украинских универсальных сервисах установлен лимит на одноразовый размер денежного перевода — 25 тысяч гривен, независимо от банка получателя.

Также финучреждения имеют собственные суточные и месячные рамки, необходимые для предотвращения финансового мошенничества.

Подозрительные операции для банка

Также для банков считаются подозрительными следующие финансовые операции:

денежные переводы, осуществленные из приграничных населенных пунктов, на счет получателя, проживающего в другом регионе страны;

регулярные суммы отправлений — как пример, по 500 грн, — которые поступают более десяти раз в день;

большое суточное число переводов — более 30 транзакций;

получение денег от многих контрагентов из разных регионов страны;

переводы, совершенные из России или Белоруссии.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" без предупреждения блокирует банковские карты и закрывает все счета клиентов, если выявляет нарушения во время финансового мониторинга. При этом не предоставляя возможности исправить ситуацию.

Также мы писали, что в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.