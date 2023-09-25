Допомога розміром в цілу зарплату — хто з українців має право на виплату

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні держава гарантує військовослужбовцям різноманітні пільги та соціальну допомогу. Однією з них є так звана "підйомна" допомога.

Такі виплати передбачені статтею 9 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Хто має право на підйомну допомогу

Відповідно до чинного законодавства, питання виплати підйомної допомоги військовим Збройних сил України регламентується наказом Міністерства оборони №45.

Підйомну допомогу для військовослужбовців у 2023 році виплачують у таких випадках:

у разі переїзду військовослужбовця на нове місце служби в інший населений пункт. Допомогу отримують ті військові, які несуть службу за контрактом, та ті, хто перебуває на кадровій службі та військовій службі на основі призову осіб офіцерського складу;

у разі призначення на військову посаду, зарахування до військового навчального закладу, де термін навчання становить не менше шести місяців;

через передислокацію військової частини.

Водночас військовослужбовцям, призваних на службу після оголошення мобілізації, підйомну допомогу не виплачують. Адже після демобілізації такі громадяни повертаються додому, звідки були призвані, і місце проживання не змінюється.

Суми "підйомних" у 2023 році

Підйомну допомогу виплачують у розмірі місячного грошового забезпечення на військового та його половину на кожного члена родини, які переїхали разом на нове місце служби.

Як йдеться у наказі Міноборони від 21 вересня 2022 року, обсяг підйомної допомоги обчислюють за:

посадовим окладом;

окладом за військовим званням;

щомісячними додатковими видами грошового забезпечення за новим місцем служби.

Також за кожну добу перебування у дорозі на військового та його сімʼю виплачують добові у розмірі 300 грн на одну особу за день.

При цьому підйомну допомогу виплачують не більш як за два переїзди за календарний рік.

Її виплачують на підставі наказу командира військової частини. Для цього військовослужбовець повинен написати рапорт та надати документи:

копія сторінки паспорта з особистими даними та реєстрацією попереднього й нового місця проживання (для повнолітніх членів родини);

свідоцтво про народження дітей, завірені його підписом;

довідка кадрового органу про склад членів родини військового, які вказані в особовій справі.

За підйомною допомогою військовий може звертатися протягом трьох років із моменту отримання такого права.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив в областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.