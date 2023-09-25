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Помощь в 100% от зарплаты: кто в Украине имеет право на одноразовую выплату

25 сентября 2023 13:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь размером в целую зарплату – кто из украинцев имеет право на выплату
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государство гарантирует военнослужащим разные льготы и социальную помощь. Одной из них есть так называемая "подъемная" помощь.

Такие выплаты предусмотрены статьей 9 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Кто имеет право на подъемную помощь

В соответствии с действующим законодательством вопрос выплаты подъемной помощи военным Вооруженных сил Украины регламентируется приказом Министерства обороны №45.

Подъемная помощь для военнослужащих в 2023 году выплачивается в следующих случаях:

  • при переезде военнослужащего на новое место службы в другой населенный пункт. Помощь получают военные, которые несут службу по контракту, и те, кто находится на кадровой службе и военной службе на основе призыва лиц офицерского состава;
  • в случае назначения на военную должность, поступление в военное учебное заведение, где срок обучения составляет не менее шести месяцев;
  • из-за передислокации воинской части.

В то же время, военнослужащим, призванным на службу после объявления мобилизации, подъемную помощь не выплачивают. Ведь после демобилизации такие граждане возвращаются домой, откуда были призваны и место жительства не меняется.

Суммы "подъемных" в 2023 году

Подъемную помощь выплачивают в размере месячного денежного довольствия на военного и его половину на каждого члена семьи, переехавших вместе с ним на новое место службы.

Как говорится в приказе Минобороны от 21 сентября 2022 года, объем подъемной помощи рассчитывается за:

  • должностным окладом;
  • окладом по воинскому званию;
  • ежемесячными дополнительными видами денежного довольствия по новому месту службы.

Также за каждые сутки пребывания в пути на военного и его семью выплачивают суточные в размере 300 грн на одного человека в день.

При этом подъемная помощь выплачивается не более чем за два переезда за календарный год.

Ее выплачивают по приказу командира воинской части. Для этого военнослужащий должен написать рапорт и предоставить документы:

  • копия страницы паспорта с личными данными и регистрацией предыдущего и нового места жительства (для совершеннолетних членов семьи);
  • свидетельство о рождении детей, заверенное его подписью;
  • справка кадрового органа о составе членов семьи военного, указанных в личном деле.

За подъемной помощью военный может обращаться в течение трех лет с момента получения такого права.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров в июле запустил в областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Людей будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, возвращающихся с фронта домой.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

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