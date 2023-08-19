Виплати військовослужбовцям — що важливо знати у разі звільнення

Українські військові на фронті: Фото: REUTERS

В Україні законодавство передбачає різноманітні грошові виплати військовослужбовцям. Зокрема, кошти виплачують у разі звільнення з військової служби.

Про це розповідають юристи.

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Виплати військовим у разі звільнення

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, а також умови виплати у разі їх звільнення з військової служби, прописаний у затвердженому наказі №260 Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року.

Серед підстав для звільнення військовослужбовця навіть під час війни вважається:

максимально дозволений вік особи для служби (сержант, старшина, від лейтенанта до полковника — 60 років, генерал — до 65 років);

незадовільний стан здоров’я (на основі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до служби з виключенням з військового обліку);

позбавлення чи обмеження волі, втрата військового звання (через набрання законної сили обвинувального судового вироку);

сімейні обставини та різні поважні причини.

Які суми отримають військові

Військовослужбовцям виплачують компенсацію, яка за обсягом відповідає займаній ним посаді, з дати одержання повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно.

Військові строкової військової служби, курсанти військових навчальних закладів отримують місячне грошове забезпечення, окрім курсантської посадової надбавки.

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби через закінчення терміну контракту, кошти виплачують до дня виключення наказом з переліку особового складу включно.

У випадку звільнення зі служби військовослужбовці повинні отримати суму, яка складатиметься з:

грошового забезпечення;

грошової компенсації вартості за неотримане речове майно;

одноразової грошової допомоги мобілізованим;

грошової компенсації за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

одноразової грошової допомоги;

грошової допомоги на оздоровлення;

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці за свої службові обов'язки мають право на додаткові фінансові виплати та компенсації в різноманітних ситуаціях. Зокрема, бійцям належать виплати за невикористану відпустку у разі звільнення зі служби через вік чи за станом здоров'я.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.