Выплаты военнослужащим — что важно знать в случае увольнения

Украинские военные на фронте: Фото: REUTERS

В Украине законодательство предусматривает всевозможные денежные выплаты военнослужащим. В частности, средства выплачиваются в случае увольнения с военной службы.

Об этом рассказывают юристы.

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Выплаты военным в случае увольнения

Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, а также условия выплаты в случае их увольнения с военной службы, прописан в утвержденном приказе №260 Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года.

Среди оснований для увольнения военнослужащего даже во время войны считается:

максимально разрешенный возраст лица для службы (сержант, старшина, от лейтенанта до полковника — 60 лет, генерал — до 65 лет);

неудовлетворительное состояние здоровья (на основе заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе с исключением из военного учета);

лишение или ограничение свободы, потеря воинского звания (из-за вступления в законную силу обвинительного судебного приговора);

семейные обстоятельства и разные уважительные причины.

Какие суммы получат военные

Военнослужащим выплачивают компенсацию, которая по объему соответствует занимаемой им должности, с даты получения уведомления об уходе до дня исключения приказом из списков личного состава включительно.

Военные срочной военной службы, курсанты военных учебных заведений получают месячное денежное довольствие, кроме курсантской должностной надбавки.

Военнослужащим, которые увольняются со службы по истечении срока контракта, средства выплачивают до дня исключения приказом из перечня личного состава включительно.

В случае увольнения со службы военнослужащие должны получить сумму, состоящую из:

денежного довольствия;

денежной компенсации стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременной денежной помощи мобилизованным;

денежной компенсации за неиспользованный ежегодный и дополнительные отпуска;

единовременной денежной помощи;

денежной помощи на оздоровление;

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военнослужащие за свои должностные обязанности имеют право на дополнительные финансовые выплаты и компенсации в различных ситуациях. В частности, бойцам полагаются выплаты за неиспользованный отпуск в случае увольнения со службы по возрасту или по состоянию здоровья.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.