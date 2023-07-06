Ціни на свинець в Україні 2023

Брухт свинцю. Фото: scrapmetalonly.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Свинець — це кольоровий метал, що має сіро-білий відтінок і характеризується стійкістю до впливу повітря, води та активних середовищ. Через свою щільність і стійкість до хімічного впливу він використовується у багатьох галузях. Слід зазначити, що свинець є одним із найбільш отруйних кольорових металів, тому відходи свинцю обов'язково потрібно здавати на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт свинцю в Україні.

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Що таке свинець

Свинець — це важкий та м'який легкоплавкий метал сріблясто-білого кольору із синюватим відливом. Цей метал відомий людству з давніх часів.

Його історія налічує тисячоліття та пов'язана з різними аспектами культурного, технологічного та промислового розвитку. Використання свинцю почалося ще в давніх цивілізаціях. Єгиптяни використовували свинець для створення косметики та посуду. У Стародавньому Римі свинець використовувався в медицині, для будівництва водопровідних систем та в якості покрівельного матеріалу.

У середні віки використання свинцю стало ширшим. Цей метал застосовувався для карбування монет та печаток, в якості покрівельного матеріалу, та в скляній промисловості.

У XVIII та XIX століттях свинець став ключовим матеріалом у промисловості. Він використовувався для виробництва акумуляторів, кабелів, матеріалу для будівельних конструкцій та в багатьох інших галузях.

У другій половині XX століття було виявлено, що свинець є небезпечним для здоров'я людини та навколишнього середовища. Високі рівні свинцю у навколишньому середовищі призводили до отруєння людей, особливо дітей. Це стало серйозною проблемою охорони здоров'я, і були введені суворі правила щодо обмеження використання свинцю у різних продуктах та виробництві.

Втім, наразі свинець все ще використовується в різних областях, таких як електроніка, будівництво, медицина та авіація. Так, цей метал є одним із основних компонентів свинцево-кислотних акумуляторів, які використовуються в автомобілях, свинець також використовують у виробництві електронних компонентів, таких як друковані плати, контакти та роз'єми. Крім того, завдяки здатності поглинати радіоактивне випромінювання свинець застосовується у виробництві екранів та облицювань у медичних установах, наукових лабораторіях та ядерних електростанціях.

Завдяки сучасним технологіям людство намагається мінімізувати його використання там, де це можливо, і замінити свинцеві матеріали на більш екологічно безпечні.

Навіщо здавати свинець

Крім суто фінансових переваг, здавання свинцю в переробку — це також піклування про довкілля. Свинець є токсичним металом, і його неправильна утилізація чи викидання на звалища може призвести до серйозного забруднення ґрунту, води та повітря.

Крім того, свинець — це обмежений природний ресурс. Добування його із руди потребує значних витрат енергії та ресурсів. Переробка свинцю дозволяє повторно використовувати цей метал, заощаджуючи природні ресурси та знижуючи навантаження на навколишнє середовище.

Як правильно здавати свинець

Існує кілька видів відходів свинцю, найпопулярніші з них це:

Кабельний брухт. Чистий вид відходів, що містить мінімальну кількість домішок.

Автомобільні акумулятори. Вони є основним джерелом свинцевого брухту. Всередині акумуляторів містяться свинцеві пластини та решітки.

Бабітові вкладиш. Це відходи, які включають підшипники дизельних двигунів, прокатних станів та гідротурбін.

Дрібні деталі, такі як грузила для балансування коліс, свинцеві пломби та інші.

Відходи виробництва, такі як стружка, шматки, прути та дріт, що містять свинец.

Електролізні ванни та свинцеві камери, що використовуються у хімічній промисловості.

Здаючи відходи свинцю на переробку, необхідно бути особливо обережним, оскільки вони можуть становити небезпеку для здоров'я. Ось деякі типи брухту, з якими слід поводитись особливо відповідально:

Свинцеві пластини, що використовувалися як захисні екрани від рентгенівського випромінювання: Ці пластини можуть мати підвищений рівень радіації.

Військовий брухт може містити свинець з різних компонентів та пристроїв, які можуть бути небезпечними для здоров'я та навколишнього середовища.

Старі акумулятори та батареї, крім свинцю містять електроліт, який теж є токсичним для людини та навколишнього середовища.

Лом з атомних установок також може мати підвищений рівень радіації.

Наполегливо не рекомендуємо намагатись переплавити брухт свинцю. Пари, що виділяються у процесі переплавлення металу, можуть становити смертельну загрозу здоров'ю.

Також не варто зливати електроліт зі старих автомобільних акумулятоів. Натомість рекомендується звернутися до професіоналів у пункті прийому вторсировини, які мають необхідне обладнання та досвід для безпечного поводження з такими матеріалами.

Ціни на свинець в Україні

Свинець — дуже популярний кольоровий метал, який охоче приймуть в багатьох пунктах прийому. Його вартість безпосередньо залежить від якості металу, його чистоти, та обсягу партії.

Для того, щоб отримати більш високу ціну за здачу свинцю на металобрухт, рекомендується дотримуватися деяких порад:

Очистіть силові свинцеві кабелі від паперової оболонки і позбавтеся будь-якого сміття, яке може пристати до свинцевого брухту.

Розсортуйте свинцевий брухт відповідно до класифікації або маркування. Це дозволить покупцеві швидше визначити його якість та спростить процес оцінки вартості.

Якщо ви здаєте бабітові вкладки або підшипники, уточніть їхній тип заздалегідь. Бувають свинцеві вкладиші та свинцево-кальцієві вкладиші. Останні мають низьку ринкову вартість.

Ціни на свинець (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 39,7 до 90,36 грн/кг

Вінницька область — від 40,3 до 91,6 грн/кг

Волинська область — від 39,7 до 90,4 грн/кг

Дніпропетровська область — від 40,1 грн/кг

Житомирська область — від 39,9 до 90,8 грн/кг

Закарпатська область — від 40,1 до 91,3 грн/кг

Запорізька область — від 40,3 до 91,7 грн/кг

Івано-Франківська область — від 40,2 до 91,5 грн/кг

Кіровоградська область — від 39,6 до 90, 1грн/кг

Львівська область — від 40 до 90,9 грн/кг

Миколаївська область — від 40,2 до 91,4 грн/кг

Одеська область — від 40 до 91,1 грн/кг

Полтавська область — від 40,3 до 91,6 грн/кг

Рівненська область — від 40,2 до 91.5 грн/кг

Сумська область — від 40,3 до 91,6 грн/кг

Тернопільська область — від 39,8 до 90,6 грн/кг

Хмельницька область — від 40,4 до 91,9 грн/кг

Черкаська область —- від 40,4 до 91,9 грн/кг

Чернівецька область — від 40 до 91 грн/кг

Чернігівська область — від 40,3 до 91,7 грн/кг

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