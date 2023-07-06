Цены на свинец в Украине 2023

Лом свинца. Фото: scrapmetalonly.com.au

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Свинец — это цветной металл, имеющий серо-белый оттенок и характеризующийся устойчивостью к воздействию воздуха, воды и активных сред. Из-за своей плотности и устойчивости к химическому воздействию он используется во многих отраслях. Следует отметить, что свинец является одним из наиболее ядовитых цветных металлов, поэтому отходы свинца обязательно следует сдавать на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит лом свинца в Украине.

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Что такое свинец

Свинец — это тяжелый и мягкий легкоплавкий металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Этот металл известен человечеству с давних времен.

Его история насчитывает тысячелетия и связана с разными аспектами культурного, технологического и промышленного развития. Использование свинца началось еще в древних цивилизациях. Египтяне использовали свинец для создания косметики и посуды. В Древнем Риме свинец использовался в медицине, для строительства водопроводных систем и в качестве кровельного материала.

В средние века использование свинца стало шире. Этот металл применялся для чеканки монет и печатей в качестве кровельного материала и в стекольной промышленности.

В XVIII и XIX веках свинец стал ключевым материалом в индустрии. Он использовался для производства аккумуляторов, кабелей, материала для строительных конструкций и многих других отраслях.

Во второй половине XX века ученые обнаружили, что свинец опасен для здоровья человека и окружающей среды. Высокие уровни свинца в окружающей среде приводили к отравлению людей, особенно детей. Это стало серьезной проблемой здравоохранения и были введены строгие правила по ограничению использования свинца в различных продуктах и производстве.

Впрочем, свинец все еще используется в различных областях, таких как электроника, строительство, медицина и авиация. Так, этот металл является одним из основных компонентов свинцово-кислотных аккумуляторов, используемых в автомобилях, а также свинец используют в производстве электронных компонентов, таких как печатные платы, контакты и разъемы. Кроме того, благодаря способности поглощать радиоактивное излучение, свинец используется в производстве экранов и облицовок в медицинских учреждениях, научных лабораториях и ядерных электростанциях.

Благодаря современным технологиям человечество пытается минимизировать его использование там, где это возможно, и заменить свинцовые материалы более экологически безопасными.

Зачем сдавать свинец

Кроме сугубо финансовых преимуществ, сдача свинца в переработку — это также забота об окружающей среде. Свинец является токсичным металлом, и его неправильная утилизация или выбрасывание на свалки может привести к серьезному загрязнению почвы, воды и воздуха.

Кроме того, свинец – это ограниченный природный ресурс. Извлечение его из руды требует значительных затрат энергии и ресурсов. Переработка свинца позволяет повторно использовать этот металл, экономя природные ресурсы и снижая нагрузку на окружающую среду.

Как правильно сдавать свинец

Существует несколько видов отходов свинца, самые популярные из них:

Кабельный лом. Чистый вид отходов, содержащий минимальное количество примесей.

Автомобильные аккумуляторы. Они являются основным источником свинцового лома. Внутри аккумуляторов находятся свинцовые пластины и решетки.

Баббитовые вкладыши. Это отходы, включающие подшипники дизельных двигателей, прокатных станов и гидротурбин.

Мелкие детали, такие как грузила для балансировки колес, пломбы свинцовые и другие.

Отходы производства, такие как стружка, куски, прутья и проволока, содержащие свинец.

Электролизные ванны и свинцовые камеры используются в химической промышленности.

Сдавая отходы свинца на переработку, необходимо быть особенно осторожным, поскольку они могут представлять опасность для здоровья. Вот некоторые типы лома, с которыми следует обращаться особенно ответственно:

Свинцовые пластины, которые использовались в качестве защитных экранов от рентгеновского излучения: Эти пластины могут иметь повышенный уровень радиации.

Военный лом может содержать свинец из различных компонентов и устройств, которые могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Старые аккумуляторы и батареи, кроме свинца содержат электролит, который также является токсичным для человека и окружающей среды.

Лом из атомных установок может также иметь повышенный уровень радиации.

Настоятельно не рекомендуем пытаться переплавить лом свинца. Пары, выделяемые в процессе переплавки металла, могут представлять смертельную угрозу здоровью.

Также не стоит сливать электролит из старых автомобильных аккумулятов. Рекомендуется обратиться к профессионалам в пункте приема вторсырья, там имеется необходимое оборудование и опыт для безопасного обращения с такими материалами.

Цены на свинец в Украине.

Свинец очень популярный цветной металл, который охотно примут во многих пунктах приема. Его стоимость напрямую зависит от качества металла, его чистоты и объема партии.

Для того чтобы получить более высокую цену за сдачу свинца на металлолом, рекомендуется следовать некоторым советам:

Очистите силовые свинцовые кабели от бумажной оболочки и избавьтесь от любого мусора, который может пристать к свинцовому лому.

Рассортируйте свинцовый лом в соответствии с классификацией или маркировкой. Это позволит покупателю быстрее определить его качество и упростит процесс оценки стоимости.

Если вы сдаете баббитовые вкладки или подшипники, уточните их тип заранее. Бывают свинцовые вкладыши и свинцово-кальциевые вкладыши. Последние имеют низкую рыночную цена.

Цены на свинец (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 39,7 до 90,36 грн/кг

Винницкая область - от 40,3 до 91,6 грн/кг

Волынская область - от 39,7 до 90,4 грн/кг

Днепропетровская область - от 40,1 грн/кг

Житомирская область - от 39,9 до 90,8 грн/кг

Закарпатская область - от 40,1 до 91,3 грн/кг

Запорожская область - от 40,3 до 91,7 грн/кг

Ивано-Франковская область - от 40,2 до 91,5 грн/кг

Кировоградская область - от 39,6 до 90, 1грн./кг

Львовская область - от 40 до 90,9 грн/кг

Николаевская область - от 40,2 до 91,4 грн/кг

Одесская область - от 40 до 91,1 грн/кг

Полтавская область - от 40,3 до 91,6 грн/кг

Ровенская область - от 40,2 до 91.5 грн/кг

Сумская область - от 40,3 до 91,6 грн/кг

Тернопольская область - от 39,8 до 90,6 грн/кг

Хмельницкая область - от 40,4 до 91,9 грн/кг

Черкасская область - от 40,4 до 91,9 грн/кг

Черновицкая область - от 40 до 91 грн/кг

Черниговская область - от 40,3 до 91,7 грн/кг

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