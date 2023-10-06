Укриття в Шевченківському районі Києва: у скільки обійшлися і коли добудують

Укриття в Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Тема укриттів залишається актуальною, допоки країна живе у стані війни і багатьом громадянам досі немає де сховатися під час повітряних тривог. Міська влада у Києві, включаючи мера та депутатів районних рад, не раз потрапляла у гучні скандали через ремонт укриттів або їх функціонал.

То коли ж на цьому можна буде поставити крапку і чи залишають укриття у пріоритеті — в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE із в.о. голови Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві Олександром Поповцевим.

Читайте також:

— Можна сказати, що трагедія у Деснянському районі влітку і стала початком, коли в Києві взялися за ремонти укриттів?

— Так, дійсно, після трагічної ситуації 1 червня ця тема стала ТОП, номер 1. Але я би не сказав, що ремонт укриттів почався саме після цієї трагедії. Мабуть, інспекції, так, це є результат цієї ситуації. А от ремонти почалися ще минулого року. Війна в нас почалася 2014 року, а Київ почав будувати укриття лише 2022 року.

Інтерв'ю з Олександром Поповцевим. Фото: Новини.LIVE

— Яка задача перед вами стояла? Встигнути відремонтувати всі укриття за рік?

— Усі ми пам'ятаємо, що відбувалося після 24 лютого. Ми бачили фотографії в соцмережах, в яких умовах перебували люди — в укриттях, в підвалах житлових будинків. Нам ніхто не ставив задачі, але було зрозуміло, що потрібно в нормальний стан повертати роботу шкіл і садочків, а це можливо, якщо є укриття.

Тому пріоритетом номер один був капітальний ремонт найпростіших укриттів у закладах освіти, а потім один із районів запропонував місту пілотний проєкт — капітальний ремонт укриттів неосвітніх закладів. Але тоді ми могли виконувати роботи лише у так званих сховищах. Ми на район отримали близько 7 млн грн, у нас на балансі було таких сховищ 5. До кінця року зробили ремонти на 5,8 млн грн.

— Це якісь окремо визначені сховища, які були до війни? Для кого вони доступні?

Після трагедії 1 червня було прийнято рішення ці сховища також нанести на карту. Бо раніше їх не було, вони носили певний гриф секретності.

Сховище у Шевченківському районі. Фото: Новини.LIVE

— Наскільки було об'єктивним рішення за мільйони їх ремонтувати, якщо вони секретні? Хто ними користувався?

— Звичайно, люди, які жили поряд, вони знали і ходили туди. Але реально вони були в поганому стані, бо на ці сховища не звертали увагу.

— Що ви з початку повномасштабної війни в своєму районі зробили? Тема укриттів для вас завершена чи на якій стадії?

— Кошти виділялися декілька разів. Спочатку в березні, потім у травні і останні кошти на укриття були наприкінці червня. Капітальний ремонт кожного укриття починається з розробки проєкту, це тривалий термін. Далі цей проєкт має пройти експертизу на відповідність державним будівельним нормам, а також цінам на матеріали, які там вказані. І десь цей шлях від початку проєктування до отримання експертизи близько трьох місяців, перш ніж розпочати будівельні роботи. Якщо тендер — це ще десь 3 тижні. Виходить десь 3-4 місяці до того, як зайдемо на ремонт.

В.о. голови Шевченківської районної державної адміністрації в м.Києві Олександр Поповцев. Фото: Новини.LIVE

Цього року ми запланували найбільшу суму коштів серед усіх районів на ремонти укриттів. Це стосується і освіти, і підвалів житлових будинків, і саме сховищ. Загалом ми плануємо 74 об'єкти відремонтувати цього року. До кінця поточного року ми плануємо завершити всі роботи, які запланували на цей рік на 218 млн грн.

— Чому укриття обходяться так дорого?

— Кожен проєкт найпростішого укриття або сховища може варіюватися від 6-7 млн грн до 13 млн грн. Найдорожче, мабуть, це вентиляція. У школі потрібна потужна вентиляція, може доходити вартістю 3-4 млн грн.

— Хто контролює укриття, яке вже в експлуатації?

— Якщо ми кажемо про доступ, то в Києві прийнято рішення, що укриття мають бути відкриті цілодобово. Про можливі крадіжки — то під час виконання капітальних ремонтів ми будемо впроваджувати систему охорони, підписувати договори з охоронними компаніями.

Якщо казати про безпеку, то кожне укриття має акт, відповідає воно нормам чи ні. Але якщо буде пряме попадання ракети, то тут важко когось винити.

Розмова з очільником Шевченківського району Києва. Фото: Новини.LIVE

— КМДА незабаром складе бюджет на 2024 рік. Ви вже внесли свої пропозиції, що у вас в пріоритеті?

— Я думаю, що наші пріоритети не зміняться і в наступному році також, на першому місці укриття — плануємо закінчити капітальні ремонти в усіх укриттях, які в нас є. Також у Шевченківському районі є близько 5 шкіл, які не мають власних укриттів і використовують приміщення за договорами — ми плануємо їм побудувати укриття. Далі — підготовка до опалювального сезону. Також питання інклюзивності, плануємо багато часу, уваги та коштіва приділити цьому питанню.