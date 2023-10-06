Укрытие в Шевченковском районе Киева: во сколько обошлись и когда достроят

Укрытие в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Тема укрытий остается актуальной, пока страна живет в состоянии войны и многим гражданам до сих пор негде спрятаться во время воздушных тревог. Городские власти в Киеве, включая мэра и депутатов районных советов, не раз попадали в громкие скандалы из-за ремонта укрытий или их функционала.

Когда же на этом можно будет поставить точку и остаются ли укрытия в приоритете — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE с и.о. председателя Шевченковской районной государственной администрации в г. Киеве Александром Поповцевым.

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— Можно сказать, что трагедия в Деснянском районе летом и стала началом, когда в Киеве взялись за ремонт укрытий?

— Да, действительно, после трагической ситуации 1 июня эта тема стала ТОП, номер 1. Но я бы не сказал, что ремонт укрытий начался именно после этой трагедии. Пожалуй, инспекции — да, это результат этой ситуации. А вот ремонты начались еще в прошлом году. Война у нас началась в 2014 году, а Киев начал строить укрытия только в 2022 году.

Интервью с Александром Поповцевым. Фото: Новини.LIVE

— Какая задача перед вами стояла? Успеть отремонтировать все укрытия за год?

— Все мы помним, что происходило после 24 февраля. Мы видели фотографии в соцсетях, в каких условиях находились люди — в укрытиях, в подвалах жилых домов. Нам никто не ставил задачи, но было понятно, что нужно в нормальное состояние возвращать работу школ и садиков, а это возможно, если есть укрытие.

Поэтому приоритетом номер один был капитальный ремонт простейших укрытий в учебных заведениях, а затем один из районов предложил городу пилотный проект — капитальный ремонт укрытий необразовательных учреждений. Но тогда мы могли делать работы только в так называемых укрытиях. Мы на район получили около 7 млн грн, у нас на балансе было таких укрытий 5. До конца года сделали ремонты на 5,8 млн грн.

— Это какие-то отдельные определенные укрытия, которые были до войны? Для кого они доступны?

После трагедии 1 июня было принято решение эти укрытия также нанести на карту. Так как раньше их не было, они носили определенный гриф секретности.

Укрытие в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE

— Насколько было объективно решение за миллионы их ремонтировать, если они секретные? Кто ими пользовался?

— Конечно, люди, которые жили рядом, они знали и ходили туда. Но реально они были в плохом состоянии, потому что на эти укрытия не обращали внимания.

— Что вы с начала полномасштабной войны в своем районе сделали? Тема укрытий для вас завершена или на какой она стадии?

— Средства выделялись несколько раз. Сначала в марте, затем в мае и последние средства на укрытие были в конце июня. Капитальный ремонт каждого укрытия начинается с разработки проекта, это длительный срок. Далее этот проект должен пройти экспертизу на соответствие государственным строительным нормам, а также ценам на указанные там материалы. И приблизительно этот путь от начала проектирования до получения экспертизы около трех месяцев, прежде чем приступить к строительным работам. Если тендер — это еще 3 недели. Выходит где-то 3-4 месяца до того, как зайдем на ремонт.

И.о. председателя Шевченковской районной государственной администрации в Киеве Александр Поповцев. Фото: Новини.LIVE

В этом году мы запланировали наибольшую сумму средств всех районов на ремонты укрытий. Это касается и образования, и подвалов жилых домов, и именно укрытий. Всего мы планируем 74 объекта отремонтировать в этом году. До конца текущего года мы рассчитываем завершить все работы, запланированные на этот год на 218 млн грн.

— Почему укрытия обходятся так дорого?

— Каждый проект простейшего укрытия или убежища может варьироваться от 6-7 млн грн до 13 млн грн. Дороже всего, пожалуй, это вентиляция. В школе нужна мощная вентиляция, может доходить стоимостью 3-4 млн грн.

— Кто контролирует укрытие, уже в эксплуатации?

— Если мы говорим о доступе, то в Киеве принято решение, что укрытия должны быть открыты круглосуточно. О возможном воровстве — то при выполнении капитальных ремонтов мы будем внедрять систему охраны, подписывать договоры с охранными компаниями.

Если говорить о безопасности, то каждое укрытие имеет акт о соответствии нормам или нет. Но если будет прямое попадание ракеты, то здесь трудно кого-нибудь винить.

Разговор с главой Шевченковского района Киева. Фото: Новини.LIVE

— КГГА в скором времени составит бюджет на 2024 год. Вы уже внесли свои предложения, что у вас в приоритете?

— Я думаю, что наши приоритеты не изменятся и в следующем году также, на первом месте — укрытия. Планируем закончить капитальные ремонты во всех укрытиях, которые у нас есть. Также в Шевченковском районе есть около 5 школ, которые не имеют собственных укрытий и используют помещения по договорам — мы планируем им построить укрытия. Далее – подготовка к отопительному сезону. Также вопрос инклюзивности, планируем много времени, внимания и средств уделить этому вопросу.