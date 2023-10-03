Безкоштовні послуги для ветеранів війни та військових: роз'яснення депутатки ВР

Володимир Зеленський із пораненими військовими в госпіталі. Фото: ОП

Держава повністю фінансово забезпечує протезування поранених військовослужбовців та їхню реабілітацію. Доплачувати за послуги реабілітації немає потреби. Якщо заклад вимагає кошти — військовому слід скаржитися головному лікарю або в НСЗУ на гарячу лінію 16-77.

Про це Новини.LIVE розповіла Лада Булах, членкиня комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на форумі "Війна — точка відіку".

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За словами Булах, держава повністю фінансово забезпечує протезування поранених військовослужбовців. Для цього ВР у першому читанні прийняли бюджет із рекордною сумою для охорони здоров'я. Держава має взяти на себе забезпечення стовідсоткової потреби у реабілітації усіх військовослужбовців, каже Булах.

Лада Булах. Фото: parlament.ua

"Це стосується усіх військових чоловіків та жінок, які захищають нашу державу. Так, нам допомагають наші партнери у веденні складних випадків, але це не зменшує відповідальність держави у покритті 100% потребу в усіх видах реабілітації", — зазначила Булах.

За її словами, доплачувати за послуги реабілітації військовим немає потреби. Якщо медзаклад вимагає додаткові кошти — слід писати скарги головному лікарю або НСЗУ або телефонувати на гарячу лінію 16-77.

Перелік безкоштовних послуг для ветеранів

За словами Балух, держава забезпечує ветеранів послугами не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, які мають договір з НСЗУ. Одна із пріоритетних послуг для ветерана — реабілітація.

Для отримання допомоги у стаціонарі необхідне направлення лікуючого лікаря. При проходженні реабілітації у стаціонарі ветерани можуть отримати такі послуги:

нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація,

лабораторні дослідження, розгорнутий аналіз крові, глюкоза в крові,

інструментальні обстеження, електрокардіографія, (ЕКГ),

знеболювальні засоби, психологічна допомога.

На початок серпня 127 тисяч українців безоплатно пройшли реабілітацію. За це заклади, які займаються реабілітацією, отримали майже 2 млрд грн.

Нагадаємо, українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають захисників у жовтні 2023 року.