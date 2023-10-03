Безкоштовні послуги для ветеранів війни та військових: роз'яснення депутатки ВР

Які послуги ветеранам війни та пораненим військовим надає держава: перелік
Держава повністю фінансово забезпечує протезування поранених військовослужбовців та їхню реабілітацію. Доплачувати за послуги реабілітації немає потреби. Якщо заклад вимагає кошти — військовому слід скаржитися головному лікарю або в НСЗУ на гарячу лінію 16-77.
Про це Новини.LIVE розповіла Лада Булах, членкиня комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на форумі "Війна — точка відіку".
Протезування та реабілітація військових: подробиці
За словами Булах, держава повністю фінансово забезпечує протезування поранених військовослужбовців. Для цього ВР у першому читанні прийняли бюджет із рекордною сумою для охорони здоров'я. Держава має взяти на себе забезпечення стовідсоткової потреби у реабілітації усіх військовослужбовців, каже Булах.
"Це стосується усіх військових чоловіків та жінок, які захищають нашу державу. Так, нам допомагають наші партнери у веденні складних випадків, але це не зменшує відповідальність держави у покритті 100% потребу в усіх видах реабілітації", — зазначила Булах.
За її словами, доплачувати за послуги реабілітації військовим немає потреби. Якщо медзаклад вимагає додаткові кошти — слід писати скарги головному лікарю або НСЗУ або телефонувати на гарячу лінію 16-77.
Перелік безкоштовних послуг для ветеранів
За словами Балух, держава забезпечує ветеранів послугами не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, які мають договір з НСЗУ. Одна із пріоритетних послуг для ветерана — реабілітація.
Для отримання допомоги у стаціонарі необхідне направлення лікуючого лікаря. При проходженні реабілітації у стаціонарі ветерани можуть отримати такі послуги:
нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація,
лабораторні дослідження, розгорнутий аналіз крові, глюкоза в крові,
інструментальні обстеження, електрокардіографія, (ЕКГ),
знеболювальні засоби, психологічна допомога.
На початок серпня 127 тисяч українців безоплатно пройшли реабілітацію. За це заклади, які займаються реабілітацією, отримали майже 2 млрд грн.
Нагадаємо, українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають захисників у жовтні 2023 року.