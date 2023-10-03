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Какие услуги ветеранам войны и раненым военным оказывает государство: список

3 октября 2023 19:23
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Бесплатные услуги для ветеранов войны и военных: разъяснение депутата ВР
Владимир Зеленский с ранеными военными в госпитале. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Государство полностью финансово обеспечивает протезирование раненых военнослужащих и их реабилитацию.

Доплачивать за услуги реабилитации нет потребности. Если заведение требует такие средства — военному следует жаловаться главврачу или в НСЗУ на горячую линию 16-77.

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Об этом Новини.LIVE рассказала Лада Булах, член комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на форуме "Война — точка видения".

Протезирование и реабилитация военных: подробности

По словам Булах, государство полностью финансово обеспечивает протезирование раненых военнослужащих. Для этого ВР в первом чтении приняла бюджет с рекордной суммой для здравоохранения. Государство берет на себя обеспечение стопроцентной потребности в реабилитации всех военнослужащих, говорит Булах.

Лада Булах
Лада Буллах. Фото: parlament.ua

"Это касается всех военных мужчин и женщин, которые защищают наше государство. Да, нам помогают наши партнеры в ведении сложных случаев, но это не уменьшает ответственность государства в покрытии 100% потребности во всех видах реабилитации", — отметила Булах.

По ее словам, доплачивать за услуги реабилитации военным нет нужды. Если медучреждение требует дополнительных средств — следует писать жалобы главному врачу или НСЗУ или звонить по телефону на горячую линию 16-77.

Список бесплатных услуг для ветеранов

По словам Балух, государство обеспечивает ветеранов услугами не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Одна из приоритетных услуг для ветерана реабилитация.

Для получения помощи в стационаре необходимо направление врача. При прохождении реабилитации в стационаре ветераны могут получить следующие услуги:

нейрореабилитация, ортопедическая, кардио-респираторная реабилитация, лабораторные исследования, развернутый анализ крови, глюкоза в крови, инструментальные обследования, электрокардиография, (ЭКГ), обезболивающие средства, психологическая помощь.

В начале августа 127 тысяч украинцев бесплатно прошли реабилитацию. За это заведения, занимающиеся реабилитацией, получили почти 2 млрд грн.

Напомним, украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников в октябре 2023 года.

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