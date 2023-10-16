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Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

16 жовтня 2023 06:54
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Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову
Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: REUTERS
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Американська ініціатива RDI представила звіт щодо наслідків російської агресії в Україні та шляхів використання заморожених російських активів на відновлення. Хоча залишається ще багато нюансів, однак у звіті намагались відповісти на головні питання. 

Новини.LIVE поспілкувалися з головним автором звіту Реймондом Толентіно. 

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Країни Великої Сімки ухвалили рішення щодо передачі Україні заморожених активів РФ, якщо та не виплатить репарації. Над планом передачі починають працювати вже зараз. 

Організація RDI презентувала звіт, у якому відповідає на важливі питання щодо передачі. 

"Я думаю, що є важливі практичні питання, на які потрібно відповісти з точки зору того, коли ми передаємо активи, як саме ми це робимо. І наш звіт встановлює кілька важливих факторів. Я вважаю, що одним з них є те, що він має бути міжнародним за своєю природою", — розповідає Реймонд Толентіно.

Той факт, що це є міжнародна ініціатива, є досить важливим з кількох причин.

"По-перше, це надає легітимності нашим зусиллям. По-друге, це збільшує кількість активів, які можуть бути переведені в Україну, якщо всі країни працюють разом. По-третє, я думаю, що це своєрідний пріоритет того, що ми повинні надати Україні, тобто допомога окремим особам і людям, а також створення механізму, який гарантуватиме, що не буде жодної корупції чи подібних механізмів. Тому що я вважаю, що пріоритетом тут має бути відновлення країни та допомога людям на місцях", — повідомляє автор звіту.

Нагадаємо, Данило Гетманцев повідомив, що Україна може отримати відсотки від заморожених активів Центробанку РФ у ЄС. 

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