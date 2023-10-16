Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: REUTERS

Американська ініціатива RDI представила звіт щодо наслідків російської агресії в Україні та шляхів використання заморожених російських активів на відновлення. Хоча залишається ще багато нюансів, однак у звіті намагались відповісти на головні питання.

Новини.LIVE поспілкувалися з головним автором звіту Реймондом Толентіно.

Читайте також:

Перші кроки до передачі Україні російських грошей

Країни Великої Сімки ухвалили рішення щодо передачі Україні заморожених активів РФ, якщо та не виплатить репарації. Над планом передачі починають працювати вже зараз.

Організація RDI презентувала звіт, у якому відповідає на важливі питання щодо передачі.

"Я думаю, що є важливі практичні питання, на які потрібно відповісти з точки зору того, коли ми передаємо активи, як саме ми це робимо. І наш звіт встановлює кілька важливих факторів. Я вважаю, що одним з них є те, що він має бути міжнародним за своєю природою", — розповідає Реймонд Толентіно.

Той факт, що це є міжнародна ініціатива, є досить важливим з кількох причин.

"По-перше, це надає легітимності нашим зусиллям. По-друге, це збільшує кількість активів, які можуть бути переведені в Україну, якщо всі країни працюють разом. По-третє, я думаю, що це своєрідний пріоритет того, що ми повинні надати Україні, тобто допомога окремим особам і людям, а також створення механізму, який гарантуватиме, що не буде жодної корупції чи подібних механізмів. Тому що я вважаю, що пріоритетом тут має бути відновлення країни та допомога людям на місцях", — повідомляє автор звіту.

Нагадаємо, Данило Гетманцев повідомив, що Україна може отримати відсотки від заморожених активів Центробанку РФ у ЄС.