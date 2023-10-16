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Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

16 октября 2023 06:54
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление
Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: REUTERS
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Американская инициатива RDI представила отчет о последствиях российской агрессии в Украине и путях использования замороженных российских активов на восстановление. Хотя остается еще много нюансов, однако в отчете пытались ответить на главные вопросы.

Новини.LIVE пообщались с главным автором отчета Рэймондом Толентино.

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Страны Большой Семерки приняли решение о передаче Украине замороженных активов РФ, если та не выплатит репарации. Над планом передачи начинают работать уже сейчас.

Организация RDI представила отчет, в котором отвечает на важные вопросы передачи.

"Я думаю, что есть важные практические вопросы, на которые нужно ответить с точки зрения того, когда мы передаем активы, как именно мы это делаем. И наш отчет устанавливает несколько важных факторов. Я считаю, что одним из них является то, что он должен быть международным по своей природе", — рассказывает Реймонд Толентино.

Тот факт, что это международная инициатива, достаточно важен по нескольким причинам.

"Во-первых, это придает легитимность нашим усилиям. Во-вторых, это увеличивает количество активов, которые могут быть переведены в Украину, если все страны работают вместе. В-третьих, я думаю, что это своеобразный приоритет того, что мы должны предоставить Украине, то есть помощь отдельным лицам и людям, а также создание механизма, который будет гарантировать, что не будет никакой коррупции или подобных механизмов. Потому что я считаю, что приоритетом здесь должно быть восстановление страны и помощь людям на местах", — сообщает автор отчета.

Напомним, Даниил Гетманцев сообщил, что Украина может получить проценты от замороженных активов Центробанка РФ в ЕС.

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