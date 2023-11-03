Чи готова Одеська область до опалювального сезону, чи будуть пункти незламності та чи варто проводити зараз вибори – ексклюзивно Олег Кіпер

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Опалювальний сезон вже близько — наскільки Одещина готова до нього і чи будуть усі з теплом у разі блекауту? Як планують боротися з мільйонними тендерами, які зараз не на часі? Чи вводитиметься військова адміністрація в Одесі і про взаємини з мером Трухановим.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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— Область та місто відзвітували, що готові до зими на 100%. Чи так це насправді?

— Дійсно, більша частина і міста, і області до зими підготовлена. І сьогодні в нас погода тішить тим, що дає ще можливість перепровірити, уточнити певні моменти. Я заявляв ще місяць тому, що десь до 1 листопада ми будемо повністю готові, і так воно насправді є. Після того як буде певні декілька днів температура нижче восьми градусів, звичайно, що вже будемо включати опалення. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, лікаренб, шкіл, то там є додаткові альтернативні джерела електроживлення. Ми вже кілька разів перевірили наявність та можливість їх використання. Тобто, це паливо, це технічна справність цих генераторів. Тому працюємо, не зупиняємося.

Олег Кіпер про опалювальний сезон. Фото: Новини.LIVE

— Наскільки в області готові до можливих екстрених відключень світла?

— Сьогодні у нас більше 700 пунктів незламності вже готові, близько 100 — ще в процесі. Вони ближчим часом запрацюють, доперевіряються. Не хочу розділяти: для мене немає області, для мене немає міста — для мене це спільне. Територія області — це єдина, і максимально для мене має працювати все, тому перепровіряємо, постійно тримаю на контролі — в постійному спілкуванні, в комунікації. Для того, щоб тільки які проблемні питання виникають — ми їх негайно вирішували би. Давайте зразу пояснимо, що таке готово: перші дні, декілька днів — так, дійсно ми забезпечені. Зрозуміло, що ми не можемо місяць альтернативно забезпечити область. Люди це також мають розуміти, і минула зима показала, що були проблеми. Ми проаналізували ці проблеми, ми робимо висновки. Звичайно, ми не всесильні і, можливо, десь якісь упущення є, тому я постійно на нарадах, які проводимо.

Пункт незламності в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Я звертаюся постійно до людей: говоріть, тому що виникають питання. Наприклад, на останній нараді, яку ми проводили, на паперах доповіли там, що готові все на сто відсотків. Кажу: давайте перевіримо, як це в наявності. І от виникли проблеми: з'ясувалося, що не все є, не все упорядковано, не так просто це все знайти... Але за тиждень вирівняли ситуацію, що треба — докупили. Тобто такі моменти можуть виникати, я буду дуже вдячний людям, якщо нам будуть давати таку інформацію. Все не можна охопити, але ми намагаємося.

Олег Кіпер про пункти незламності. Фото: Новини.LIVE

— Ще один важливий момент — бомбосховища. Якщо ми беремо місто, то деякі з них досі перебувають у жалюгідному стані, а загалом їх у деяких районах навіть немає. Дуже дивна ситуація на другому році війни. Як плануєте її виправляти?

— Дивіться, на сьогоднішній час стосовно бомбосховищ ситуація набагато покращилася, і ми постійно їх перевіряємо. Так, є мікрорайони старі, які ще з радянських часів, взагалі там сховище не передбачалося. Де нові будівлі — звичайно, ми використовуємо і паркомісця, робимо найпростіші укриття, для того щоб можна було би забезпечити велику кількість людей при повітряних тривогах. З цими районами є проблеми, в деяких я знаю, що в підвалах також роблять укриття. Звичайно, сьогодні ми більше зробили уклін на школи, на дитсадочки, на навчальні заклади. Простіше це було зробити разом з міською владою, з владою громад в тих місцях. Ну, більша частина, звичайно, припадає на місто Одесу, так як проживає більше мільйона людей, і для них треба це все забезпечити.

Стан бомбосховищ зараз. Фото: Новини.LIVE

Проблема не вирішена до кінця, але 75-80% із того, що в нас було з бомбосховищами, сьогодні зробили. Ви зрозумійте, яке навантаження — і фінансове, і фізичне — має бути для того, аби те, що 20 років нікому не потрібно було, довести до ладу. Десь проживають комунальники, десь дискотеки відкриті, десь караоке. Необхідно частину позабирати, частину перелаштували та знову його повернути в початковий вигляд, відремонтувати. А деякі моменти знаю такі, що було відремонтовано, потім запустили людей — покрали половину, повиносили... Людський фактор...Постійно йшли розмови, вирішували, як забезпечити доступ, адже вони мають бути цілодобово відкритими. Перейшли до такої практики, зрозуміли, що вона пагубна: заходять всі, виносять все, що бачать. Ми потім тільки займаємося тим, що повторно ремонтуємо, повторно докуповуємо. Вирішили, що включається повітряна тривога, то відчиняють.

Покажчик до укриття. Фото: Новини.LIVE

Ну, намагаємося, те, що ми можемо, те ми й робимо, і максимально наближуємося до того, щоб було більше місць. Хотів би попросити людей: декілька днів назад в нас балістичні прильоти були, ракети летять 3-5 хвилин — не ігнорувати тривогу. Будь ласка, не ігноруйте, максимально намагайтеся убезпечити себе. Спускайтеся за можливості в укриття, ви знаєте — вони позначені на картах, вони позначені в електронних реєстрах, ці укриття. Знаходьте в собі сили, не ігноруйте — це потрібно.

— Можливо, ми би могли перейняти досвід Миколаївщини та Херсонщини щодо мобільного укриття?

— Ми вивчаємо цей досвід також. Наскільки він ефективний, я вам скажу пізніше, тому що ми всі досвіди вивчаємо. Ми виходимо із кількості людей, адже у нас все-таки немале місто. От скільки в такі мобільні укриття вміститься людей. І якщо ти зробиш для 20 чи 30 людей мобільне укриття таке, наприклад, в місті Роздільна. Я бачив — там поруч школа, поруч центр міста, там можна, бо невелика кількість людей. Наскільки воно буде практично, навіть якщо взяти десь недалеко від адміністрації, коли тут тисячі людей гуляють — то тут потрібно вивчати. Може, краще зробити більш стаціонарне, для того щоб більше людей туди могло спуститися. Це вже інше питання. Ми вивчаємо всі можливості та досвід своїх колег з інших областей, ми дивимося, вивчаємо, як воно краще і як швидше це зробити. Сьогодні ж не тільки краще потрібно, а тут і зараз.

Питання щодо мобільних укриттів вивчається. Фото: Новини.LIVE

— А яка ситуація саме з бомбосховищами та укриттями в області?

— Давайте ми підемо у відсотках. Сьогодні в нас 85 відсотків шкіл працюють в режимі офлайн, тобто 15% всього працює за змішаною або напівзмішаною формою навчання, і це говорить про високий показник, враховуючи, що в сільській місцевості взагалі не передбачалися всі ці укриття. Тому ту можливість, яку могли ми використати, ми використали і збільшили цей відсоток, наскільки сьогодні це можливо. Ми постійно вивчаємо, є проєкти гарні. Наприклад, в Подільську було пару проєктів, які цікаві, але вони дороговартісні. Ми вирішуємо питання, спілкуємося щодо спільного фінансування — щоб це з обласного бюджету чи з бюджету громади — зробити ці укриття. І дивимося, саме де їх робити, щоб максимально забезпечити, де більше скупчення людей, щоб воно було не просто для галочки, а щоб реально для використання і реально виконувало ті функції, які йому передбачені.

Ситуація з бомбосховищами в області. Фото: Новини.LIVE

— Не можу вас не запитати про взаємини з Геннадієм Трухановим. Адже між містом та областю завжди були певні протистояння.

— Сьогодні війна, і якісь стосунки з’ясовувати, я думаю, недоречно. Те, що я думаю, я кажу. Я це вже раніше говорив стосовно того, що за багато років є моменти, які можливо було б покращити. Але я не давав би зараз можливості на цьому всьому спекулювати: що, мовляв, голова військової адміністрації виясняє відносини з мером одного із найбільших міст в області. У нас робочий діалог, я з усіма спілкуюся — з усіма громадами я намагаюсь їздити та спілкуватися, чути їх проблеми. Сьогодні воєнний час, вони перебувають у нашому оперативному підпорядкуванні, тому питань стосовно військових я сьогодні не бачу, ми постійно в діалозі. Що стосується покращення — ви знаєте, скільки зараз з боку активістів за будь-який ремонт виникає питань, і сьогодні це взагалі недоречно щось говорити про покращення, тому що дуже багато потребує фінансування: і збройні сили, і укомплектування тут, на місці, сил та формувань, які захищають і обороняють і Одеську область в тому числі. Тому не хочу на цьому робити якісь акценти. Сьогодні робота робиться в напрямку війни, в напрямку покращення. Давайте після перемоги будемо покращувати все разом. Повірте, що я все скажу те, що мені не подобається. Вважаю, сьогодні буде недоречно. Я думаю, що всі зробили свої висновки, зорієнтуються, і в перспективі будуть працювати над тим, що найкраще місто в Україні має бути найкращим. Цей статус маємо за собою залишати.

Олег Кіпер про взаємини з Трухановим. Фото: Новини.LIVE

— Два місяці одесити виходять під будівлю мерії з вимогою спрямовувати всі гроші на ЗСУ. Чи можна якось вирішити це питання?

— Ми спілкувалися з активістами і з міською владою. Якщо ви маєте на увазі Київський суд, за який були спори. Я просто чув різні цифри. Хтось говорить, що там за 100 млн цей тендер, який на будівлю з конвойними кімнатами. Хтось говорить, що це тільки 10 млн мали виділити сьогодні. Я до цього часу до кінця не розумію: якщо потрібно будувати, якщо говорити за арестантів, яких туди привозять до суду, то сьогодні їх права ми також не можемо порушувати. Сьогодні різними конвенціями передбачено що для них мають бути також гідні умови. Я думаю, що коли суд це хотів зробити, він мав намір дійсно забезпечити якісь умови. Доречно це зараз — вони зрозуміли, що ні.

Ми ж створили навіть при військовій адміністрації комісію, яка такі випадки вивчає. І сьогодні вже були перші засідання, де не тільки Одеські тендери, які уже на слуху, а й інші ми вивчаємо і запрошуємо голів громад, для того щоб зрозуміти доцільність цього всього і доречність.

Мітинг на Думській площі. Фото: Новини.LIVE

Що стосується доріг, ви знаєте, наскільки сьогодні логістична Одеська область важлива, стратегічно важлива. Наскільки сьогодні економічно змістилися зі Сходу України до нас. Певні моменти, я рахую, що потрібно робити. Якщо ми не будемо забезпечувати бізнесу гідні умови і логістичні гідні умови, то який бізнес в нас буде працювати? А якщо не буде працювати бізнес — мінус податки. Все циклічне, все між собою настільки взаємозв'язано, що не буде податків — не зможемо допомагати збройним силам, не зможемо робити певні укриття, не зможемо робити інші заходи для забезпечення нашої області. Тому ми беремо кожен тендер і вивчаємо сьогодні. Так, багато часу на це приділяємо. Можливо, це в мирний час воно було би навіть недоречно це вивчати, але вивчаємо. Якщо це потрібно, то будемо пояснювати суспільству, чому це потрібно, щоби не було маніпуляції. Тому що хтось на мільйон виставив тендер, про це говорить вся Україна, а хтось на 100 млн виставляє — про це всі мовчать.

Ми намагаємося спілкуватися з громадськістю, спілкуватися, пояснювати, якщо це потрібно. Так, якщо воно десь недоречно, ми будемо ці питання знімати. Я вдячний, що засоби масової інформації звертають до нас і підказують ці моменти, тому що 91 громада — все не проконтролюєш. Частково, звичайно, ми самі знаходимо, частково ваші зауваження є доречними. Ми беремо їх до уваги та відпрацьовуємо. Уже комісією в четвер, якщо я не помиляюсь, було відпрацьовано, і декілька питань було знято — і це нормально.

Олег Кіпер про багатомільйонні тендери. Фото: Новини.LIVE

— На вашу думку, чи будуть вибори до місцевих рад найближчим часом, чи ні?

— Війна в країні. Я б взагалі в політику не грався. Ви знаєте мою позицію: сьогодні недоречно взагалі говорити про вибори, недоречно говорити про політику. Якщо ми будемо заграватися тут, то можемо втратити все — я про це говорив би. У мене захист Одеської області, захист населення області. В останній приїзд Президента я особисто передавав усі побажання посилити Одеську область — і в плані протиповітряної оборони, і за можливості ще чим можна забезпечити. Я вдячний, що нас чують, що постійно на це звертають увагу. І, якщо я не помиляюсь, вчора чи позавчора було засідання ставки — Президент особисто у себе на сторінці повідомив, що саме Одеський регіон обговорювали для посилення оборони.

— У ЗМІ є чутки про створення військових адміністрацій саме в місті. Як ви до цього ставитесь?

— Ну, якби вони були б доречні, ми їх вже створили би. У нас сьогодні, слава богу, Одеська область не є прифронтовою, і їх доречність поки відсутня. Я не бачу причин, щоб зараз все місто будоражити тим, що ми там створюємо військову адміністрацію, давати якийсь привід. Сьогодні всі інституції працюють. Я думаю, що цього достатньо.

Олег Кіпер про військову адміністрацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

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