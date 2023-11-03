Готова ли Одесская область к отопительному сезону, будут ли пункты несокрушимости и стоит ли проводить сейчас выборы – эксклюзивно Олег Кипер

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Отопительный сезон уже близко, как Одесчина готова к нему и будут ли все с теплом в случае блэкаута? Как планируют бороться с миллионными тендерами, которые сейчас не ко времени? Будет ли вводиться военная администрация в Одессе и о взаимоотношениях с мэром Трухановым.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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— Область и город отчитались, что готовы к зиме на 100%. Так ли это действительно?

— Действительно, к зиме и город, и область подготовлены. И сегодня у нас погода радует тем, что дает еще возможность перепроверить, уточнить определенные моменты. Я заявлял еще месяц назад, что где-то к 1 ноября мы будем полностью готовы — и так оно на самом деле есть. После того как будет определенные несколько дней температура ниже восьми градусов, конечно, уже будем включать отопление. Что касается объектов критической инфраструктуры, больниц, школ, то там есть дополнительные альтернативные источники электропитания. Мы уже несколько раз проверили наличие и возможность использования их. То есть это топливо, это техническая исправность этих генераторов. Поэтому работаем, не останавливаемся.

Олег Кипер об отопительном сезоне. Фото: Новини.LIVE

— Насколько в области готовы к возможным экстренным отключениям света?

— Сегодня у нас более 700 пунктов несокрушимости уже готовы, около 100 — еще в процессе. Они в ближайшее время заработают, сейчас проходят проверку. Не хочу разделять — для меня нет области, для меня нет города — для меня это общее. Территория области — это все едино, и должно работать все. Поэтому перепроверяем, постоянно держу на контроле, в постоянном общении, в коммуникации. Для того, чтобы если какие-то проблемные вопросы возникают — мы бы их немедленно решали. Давайте сразу объясним, что значит "готовы": первые дни, несколько дней — да, действительно мы обеспечены. Понятно, что мы не можем месяц альтернативно обеспечить область. Люди это также должны понимать, и прошедшая зима показала, что были проблемы. Мы проанализировали эти проблемы, мы сделали выводы. Конечно, мы не всесильны, и, возможно, где-то упущения есть, поэтому я постоянно провожу совещания.

Пункт несокрушимости в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Я обращаюсь постоянно к людям: говорите, потому что возникают вопросы. Например, на последнем совещании, которое мы проводили, на бумагах доложили, что готовы все на сто процентов. Говорю: давайте перепроверим, как это на самом деле. И вот возникли проблемы, выяснилось, что не все есть, не все упорядочено, не так просто это все найти. Но за неделю выровняли ситуацию, что надо — докупили. То есть такие моменты могут возникать. Я буду благодарен людям, если нам будут давать такую информацию. Все нельзя охватить, но мы стараемся.

Олег Кипер о пунктах несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

– Еще один важный момент – бомбоубежища. Если мы берем город, то некоторые из них до сих пор находятся в плачевном состоянии, а в целом их в некоторых районах даже нет. Очень странная ситуация на второй год войны. Как планируете ее исправлять?

— Смотрите, на сегодня касательно бомбоубежищ ситуация намного улучшилась, и мы постоянно их проверяем. Да, есть микрорайоны старые, которые еще с советских времен — там они вообще не предполагались. Где новые здания, обычно мы используем и парковки, делаем простейшие укрытия, для того чтобы можно было обеспечить большое количество людей при воздушных тревогах. С этими районами есть проблемы. В некоторых, я знаю, в подвалах тоже делают укрытия. Конечно, сегодня мы больше сделали упор на школы, на детсады, на учебные заведения. Проще это было сделать вместе с городскими властями, с руководителями на местах, где есть новые здания. Большая часть обычно приходится на город Одессу, так как проживает более миллиона человек, и для них нужно это все обеспечить.

Состояние бомбоубежищ сейчас. Фото: Новини.LIVE

Проблема не решена до конца, но 75-80% из того, что у нас было с бомбоубежищами, сегодня сделали. Вы поймите, какая нагрузка — и финансовая, и физическая — должна быть, чтобы то, что 20 лет никому не нужно было, привести в порядок. Где-то проживают коммунальщики, где-то дискотеки открыты, где-то караоке. Необходимо часть позабирать, часть перестроить и снова вернуть в первоначальный вид, отремонтировать. А некоторые моменты знаю, что было отремонтировано, потом запустили людей — украли половину, вынесли... Человеческий фактор тоже... Постоянно шли разговоры, решали, как обеспечить доступ, ведь должно быть круглосуточно открыто. Перешли к такой практике, поняли, что она губительна: заходят, все выносят. Мы потом только занимаемся тем, что повторно ремонтируем, повторно докупаем. Решили, что включается воздушная тревога — открывают.

Указатель к укрытию. Фото: Новини.LIVE

Ну стараемся, то, что можем, то мы делаем и максимально приближаемся к тому, чтобы было больше мест. Хотел бы попросить людей: несколько дней назад у нас баллистические прилеты были, ракеты летят 3-5 минут — не игнорировать тревогу. Пожалуйста, не игнорируйте, максимально старайтесь обезопасить себя. Спускайтесь по возможности в укрытие, вы знаете, они отмечены на картах, они отмечены в электронных реестрах, эти укрытия. Находите в себе силы, не игнорируйте, это нужно.

— Возможно, мы могли бы перенять опыт Николаевщины и Херсонщины относительно мобильного укрытия?

— Мы изучаем этот опыт также. Насколько он эффективен, я вам скажу позже, потому что мы все опыты изучаем. Мы исходим из количества людей, ведь у нас все-таки немалый город. Вот сколько в такие мобильные укрытия поместится людей. И если ты сделаешь для 20 или 30 человек мобильное укрытие такое, например, в Раздельной. Я видел: там рядом школа, рядом центр города, там можно, потому что небольшое количество людей. Насколько оно будет практичным, даже если взять где-нибудь недалеко от администрации, когда здесь тысячи людей гуляют — то здесь нужно изучать. Может, лучше сделать стационарное, чтобы больше людей туда могло бы спуститься. Это уже другой вопрос. Мы изучаем все возможности и опыт своих коллег по областям, мы смотрим, изучаем, как оно лучше и как быстрее это сделать. Сегодня же не только лучше нужно, а здесь и сейчас.

Вопрос по мобильным укрытиям изучается. Фото: Новини.LIVE

— А какая ситуация с бомбоубежищами и укрытиями в области?

— Давайте мы возьмем в процентах. Сегодня у нас 85 процентов школ работают в режиме офлайн, то есть 15% всего работает со смешанной или полусмешанной формой обучения, и это говорит о высоком показателе. Учитывая, что в сельской местности вообще не предполагались все эти укрытия — поэтому ту возможность, которую могли мы использовать, мы использовали, и увеличили этот процент, насколько сегодня это возможно. Мы постоянно изучаем, есть проекты хорошие, например в Подольске было пару проектов, которые интересны, но они дорого стоят. Мы решаем вопрос, общаемся по поводу совместного финансирования — чтобы это из областного бюджета или из бюджета местных советов сделать эти укрытия. И смотрим, где именно их делать, для того чтобы максимально обеспечить, где больше скопления людей — чтобы оно было не просто для галочки, а чтобы реально использовать и реально выполняло те функции, которые ему предусмотрены.

Ситуация с бомбоубежищами в области. Фото: Новини.LIVE

— Не могу вас не спросить об отношениях с Геннадием Трухановым. Между городом и областью всегда было определенное противостояние.

— Сегодня война, и какие-то отношения выяснять, я думаю, неуместно. Что я думаю, я говорю. Я уже раньше говорил о том, что за многие годы есть моменты, которые можно было бы улучшить. Но я не давал бы сейчас возможность на этом всем спекулировать, что там глава военной администрации выясняет отношения с мэром одного из самых крупных городов в области. У нас рабочий диалог, я со всеми общаюсь, со всеми районами пытаюсь ездить и общаться, слышать их проблемы. Сегодня военное время, они находятся в нашем оперативном подчинении, поэтому вопросов по военным я сегодня не вижу, мы постоянно в диалоге. Что касается улучшения — вы знаете, сколько сейчас со стороны активистов за любой ремонт возникает вопросов. Сегодня вообще неуместно что-то говорить об улучшении, потому что очень много нуждается в финансировании — и в вооруженных силах, и укомплектовании здесь, на месте, сил и формирований, которые защищают и обороняют и Одесскую область в том числе. Поэтому не хочу на этом делать какие-либо акценты. Сегодня работа делается в направлении войны. В направлении улучшения — давайте после победы будем улучшать все вместе. Поверьте, что я все скажу, что мне не нравится. Я считаю, сегодня будет некстати. Я думаю, что все сделали свои выводы, сориентируются, и в перспективе будут работать над тем, что лучший город в Украине должен быть самым лучшим. Этот статус должно оставлять за собой.

Олег Кипер о взаимоотношениях с Трухановым. Фото: Новини.LIVE

— Два месяца одесситы выходят под здание мэрии с требованием направлять все деньги на ВСУ. Можно ли как-нибудь решить этот вопрос?

— Мы общались с активистами и городскими властями. Если вы подразумеваете Киевский суд, за который были споры... Я просто слышал разные цифры. Кто-то говорит, что там за 100 млн этот тендер на здание с конвойными комнатами, кто-то говорит, что это только 10 млн должны были выделить сегодня. Я до сих пор до конца не понимаю, нужно ли строить. Если говорить об арестантах, которых туда привозят в суд, то сегодня их права мы также не можем нарушать. Разными конвенциями предусмотрено, что для них должны быть также достойные условия. Я думаю, что когда суд это хотел сделать, он намеревался действительно обеспечить какие-то условия. Уместно это сейчас? Они поняли, что нет.

Мы же создали даже при военной администрации комиссию, которая такие случаи изучает, и сегодня уже были первые заседания, где не только одесские тендеры, которые уже на слуху, а другие мы изучаем и приглашаем глав районов, для того чтобы понять целесообразность этого всего и уместность.

Митинг на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Что касается дорог, вы знаете, насколько сегодня логистически Одесская область важна, стратегически важна. Насколько сегодня экономически сместились с Востока Украины к нам. Определенные моменты, я считаю, что нужно делать. Если мы не будем обеспечивать бизнесу достойные условия и логистические достойные условия — какой бизнес у нас будет работать? А если не будет работать бизнес — минус налоги. Все циклично, все между собой настолько взаимосвязано, что не будет налогов — не сможем помогать вооруженным силам, не сможем делать определенные укрытия, не можем предпринять другие меры для обеспечения нашей области... Поэтому мы берем каждый тендер, изучаем сегодня. Так много времени на это уделяем. Возможно, в мирное время оно было бы даже неуместно это изучать, но изучаем. Если это нужно, то будем объяснять обществу, почему это нужно, чтобы не было манипуляции. Потому что кто-то на миллион выставил тендер — об этом говорит вся Украина, а кто-то на 100 млн выставляет — об этом все молчат.

Мы стараемся коммуницировать с общественностью, общаться, объяснять, если это нужно. Так, если оно где-то некстати — мы будем эти вопросы снимать. Я благодарен, что много вопросов и средства массовой информации обращают к нам, и подсказывают эти моменты, потому что все не проконтролируешь. Частично мы сами находим, частично ваши замечания, они уместны. Мы принимаем их во внимание и отрабатываем. Уже комиссией в четверг, если я не ошибаюсь, было отработано и несколько вопросов было снято, и это нормально.

Олег Кипер о многомиллионных тендерах. Фото: Новини.LIVE

— По вашему мнению, будут ли выборы в местные советы в ближайшее время или нет?

— Война в стране. Я бы вообще в политику не играл. Вы знаете мою позицию: сегодня неуместно вообще говорить о выборах, неуместно говорить о политике. Если мы будем заигрываться здесь, то можем потерять все — я бы об этом уже говорил. У меня защита Одесской области, защита населения области. В последний приезд Президента я лично передавал все пожелания усилить Одесскую область — и в плане противовоздушной обороны, и по возможности еще чем можно обеспечить. Я благодарен, что нас слышат, что постоянно на это обращают внимание и, если я не ошибаюсь, было вчера или позавчера заседание ставки — Президент лично у себя на странице сообщил, что именно Одесский регион обсуждали для усиления обороны.

— В СМИ ходят слухи о создании военных администраций в городе. Как вы к этому относитесь?

— Ну, если бы они были уместны, мы их уже создали бы. Но у нас сегодня, слава богу, Одесская область не прифронтовая, и их уместность пока отсутствует. Я не вижу причины для того, чтобы сейчас весь город будоражить тем, что мы создаем военную администрацию, давать какой-то повод. Сегодня все институты работают. Я думаю, что этого достаточно.

Олег Кипер о военной администрации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

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