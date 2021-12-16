Забив 15-річного знайомого ножем, кров залила меблі: що відомо про страшне вбивство на Закарпатті і чому місцеві не задоволені вироком

На Закарпатті продовжують говорити про криваве вбивство, яке сталось майже 3 роки тому. У 2018 страшна подія сколихнула селище Нижня Апша – місцину, яку путівники Україною незмінно називають "найбільш заможною" на Закарпатті. У селищі велика кількість нових приватних будівель, побудованих за сучасними проєктами і оформлених із дизайнерським підходом. У березні 2018 в одному з таких будинків знайшли тіло хлопця, якого по-звірячому вбили ножем. У справі із загиблим підлітком лишились спірні і незрозумілі деталі. По-перше, "зник" один із підозрюваних, який на початку розгляду фігурував у справі, а по-друге, основного фігуранта, який наніс 15-річному хлопцю численні удари ножем у шию, засудили до невеликого терміну ув'язнення - 3 років позбавлення волі.

Суди тривають, а громадськість продовжує натякати на корупційні схеми у справі.

Про всі деталі кривавого вбивства на Закарпатті, як проходять судові засідання та чому бунтують люди у селищі Нижня Апша – розповість Новини.LIVE.

Кров на дорогих меблях – фото, які шокували мережу

Про криваве вбивство у "найбагатшому селищі Закарпаття" стало відомо 14 березня 2018. Тоді у поліції повідомили, що від численних ударів ножем загинув підліток. Згодом стало відомо, що основний підозрюваний - теж підліток. 14-річний хлопець буцімто вбив знайомого в ході сварки. Про факт злочину до поліції повідомили медики, які й засвідчили факт насильницької смерті хлопця.

"За викликом на місце злочину виїхали місцеві правоохоронці, а також до розслідування справи долучилися обласні слідчі. Представники відділу з розкриття злочинів проти життя та здоров’я людини, спільно з тячівськими поліцейськими встановили, що 14-річний житель селища Нижня Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм 9-класник помер на місці", - написали в повідомленні.

На фото, опублікованих у матеріалах, видно, що меблі, обтягнуті білою тканиною, просякнуті кров'ю жертви.

Як стало відомо пізніше - у будинку разом із підозрюваним та вбитим перебував ще третій хлопець. Спершу він фігурував у справі як можливий співучасник, а пізніше як свідок.

Як відбувались судові засідання

24 травня 2019 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок. Обвинуваченого засудили до 3 років і 6 місяців. На користь потерпілих стягнули компенсацію 1,5 млн. грн.

Такий вирок обвинуваченому винесли тому, що нібито він перебував у стані сильного душевного хвилювання після сварки із загиблим. Хлопець заявив, нібито загиблий ображав його та його дівчину.

Тоді адвокат потерпілих Василь Мішанчук заявив, що суд не взяв до уваги деякі факти у справі, а вирок винесли несправедливо.

"Відео з камери відеоспостереження показує, що підсудний не перебував у стані душевного хвилювання. Після скоєння злочину вони вдвох вийшли у двір, удвох шукали ковдру, якою накрили труп", - заявив адвокат потерпілого.

За його словами, за всі судові процеси не було допитано єдиного свідка скоєння злочину.

Після оголошення вироку - у мережі почали множитись коментарі користувачів. У дописах автори зазначали - термін ув'язнення не відповідає скоєному злочину.

"Де наші правдиві суди?!Як можна за вбивство стільки років дати?!Це ужас якиїсь...Батьки вбивці свого сина ще побачать, він вийде з тюрьми...,а батьки вбитого свого сина вже не побачать ніколи..."

"І де наші правдиві суди??? 27 ножових...і під таку статтю потрапив?У будь-якій іншій країні, бл@ядь, навіть міністр юстиції подав би у відставку за такі рішення суду"

"Продажні судді..."

"Ну а що ще можна було очікувати від цієї судді- Куропятник. Приймати такі абсурдні рішення в кабінеті обвішаному іконами, в той же час,будучи в зговорі з самим сатаною. Я не здивуюсь, якщо адвокатом обвинуваченої сторони був Фозекош Олексій... Це ще та солодка парочка... Знаємо..."

"Боже який вони несуть брєд. Виходить можна вбити, та потім вибачитися та сказати, що мене обізвали, та я ронервувався, та так зробив, дуже шкодую.. Просто жах"

"Батькам треба до європейського суду і в першу чергу судити цих дов**нів, бо судді не повертаєтся язик сказати. То просто шок і ужас що твориться . І як дальше жити нашим дітям?"

"Такі судді багато грошей на лапу взяли, сволоти, якби з їхніми дітьми не дай Боже таке сталося - як би плясали"

"Що робить бабло. Це наші доблесні судді. Сором Ганьба вам велика, що продаєтесь. Коли ся вже насипете баксів"

"Це та суддя, що любить брати касу, розказували мої знайомі, не знати, як так вона ще працює"

"Шановні судді, хотілось би, щоб ваші діти не попали в руки цього ізверга,а якщо попадуть, то тоді ви переживете те, що ці батьки", - написали в мережі.

Обласна прокуратура оскаржувала вирок суду

Прокуратура Закарпатської області подала апеляційну скаргу на вирок Мукачівського міськрайонного суду від 24 травня 2019 р., яким неповнолітнього мешканця с. Нижня Апша, Тячівського району визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому в стані сильного душевного хвилювання (ч.1 ст.116 КК України).

11 лютого 2020 року Львівський апеляційний суд не лише залишив у силі рішення Мукачівського суду, а й пом’якшив покарання на 6 місяців. Тобто раніше суд призначив йому покарання у вигляді 3,5 років, а Львівський апеляційний пом’якшив до 3. Тож весною 2021-го року підозрюваний вийшов на волю.

Справу розглядав Верховний суд - чи є зрушення?

25 листопада 2021 року у Києві відбулося засідання Верховного Суду України. Верховний суд ухвалив повернути справу про вбивство у Нижній Апші на повторний розгляд. Сторона захисту потерпілих та звинувачення оскаржили м'який вирок щодо обвинуваченого. Справу розглядатимуть у Львівському апеляційному суді.

Як повідомили інсайдери Новини.LIVE, у справі може бути кілька "несподіваних поворотів", про які, ймовірно, громадськість дізнається, коли обвинуваченому виповниться 18 років, а це буде навесні 2022 року.

Про що саме йдеться - інсайдер не повідомив, проте натякнув, що нові деталі можуть бути шокуючими.

Місцеві влаштовували протестні акції

Після того, як у грудні 2020 суд дозволив випустити обвинуваченого під заставу 160 тисяч гривень - мешканці селища Нижня Апша влаштували протестну акцію - перекрили трасу Мукачево – Рогатин. Поліціянтам довелось супроводжувати обвинуваченого і перевозити його на службовому авто. Згодом Хустський суд змінив ухвалу. Також до справи активно долучались журналісти, зокрема мукачівський журналіст Артур Іванчо.

Що кажуть мешканці Нижньої Апші

Мешканці селища не задоволені вироком - місцеві впевнені, що учасники судового процесу задіяні в корупційній схемі.

"Тоді судді, ймовірно, дали на лапу, а справу навмисне затягували", - повідомив інсайдер із селища.

Про ймовірний підкуп суддів і інших учасників процесу повідомив і батько вбитого - Михайло Поп.

"Знаю, що нібито отримали хабар під 300 тисяч доларів", - сказав чоловік в ефірі телеканалу SiNews.

Що каже психолог-криміналіст

Численні ножові поранення можуть вказувати як на стан афекту - так і на сильну емоційну напругу. Коли людина б'є десятки разів - це може свідчити про її роздратування, бажання помсти, прагнення зігнати злість.

Про це Новини.LIVE розповів психолог-криміналіст Юрій Ірхін.

Щодо стану афекту він повідомив - він спричиняється раптово.

"Психічно здорова людина - на певному моменті душевного хвилювання. емоційного підйому або гормонального сплеску - може втратити контроль над своїми діями. Особливість фізіологічного афекту - його короткочасність. Як грім-молнія - тривати може від кількох секунд до кількох хвилин. У такому стані людина реально не усвідомлює, що вона робить, це імпульсивні дії, неконтрольовані. Базуються на інстинктах і рефлексах. Свідомість у цей момент відключається. В цей момент може статись, що завгодно", - розповів психолог.

Довести, що людина вчинила злочин у стані афекту - можна, провівши певні перевірки.

"Легше довести, коли є свідки. Часто, щоби перевірити, чи була людина у стані афекту - використовують детектор брехні", - розповів психолог.

Раніше фахівець наголошував, що спроби заховати тіло також часто вказують на те, що злочинець, ймовірно, не перебував у стані афекту.

"Постафективна поведінка важко передбачувана, як і афективна.Але здебільшого бажання сховати тіло - це приховування слідів злочину і спроба уникнути покарання", - розповів Юрій Ірхін.

Суд у справі про вбивство з 27 ножовими пораненнями продовжується.