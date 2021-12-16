Забил 15-летнего знакомого ножом, кровь залила мебель: что известно о страшном убийстве на Закарпатье и почему местные не довольны приговором

На Закарапатье продолжают говорить о кровавом убийстве, которое произошло почти 3 года назад. В 2018 страшное событие всколыхнуло поселок Нижняя Апша – местность, которую путеводители по Украине неизменно называют "наиболее зажиточной" на Закарпатье. В поселке большое количество новых частных зданий, построенных по современным проектами и оформленных с дизайнерским подходом. В марте 2018 в одном из таких домов нашли тело парня, которого зверски убили ножом. В деле с погибшим подростком остались спорные и непонятные детали. Во-первых, "исчез" один из подозреваемых, который в начале рассмотрения фигурировал в деле, а во-вторых, основного фигуранта, который нанес 15-летнему парню множественные удары ножом в шею, приговорили к небольшому сроку заключения – 3 лет лишения свободы.

Суды продолжаются, а общественность продолжает намекать на коррупционные схемы по делу.

Обо всех деталях кровавого убийства на Закарпатье, как проходят судебные заседания и почему бунтуют люди в Селище Нижняя Апша – расскажет Новини.LIVE.

Кровь на ценной мебели – фото, которые шокировали сеть

О кровавом убийстве в "самом богатом поселке Закарпатья" стало известно 14 марта 2018 года. Тогда в полиции сообщили, что от многочисленных ударов ножом погиб подросток. Впоследствии стало известно, что основной подозреваемый – тоже подросток. 14-летний парень якобы убил знакомого в ходе ссоры. О факте преступления в полицию сообщили медики, которые и засвидетельствовали факт насильственной смерти парня.

"По вызову на место преступления выехали местные правоохранители, а также к расследованию дела присоединились областные следователи. Представители отдела по раскрытию преступлений против жизни и здоровья человека, совместно с тячивскими полицейскими установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник скончался на месте", – написали в сообщении.

На фото, опубликованных в материалах, видно, что мебель, обтянутая белой тканью, пропитана кровью жертвы.

Как стало известно позднее – в доме вместе с подозреваемым и убитым находился еще третий парень. Сперва он фигурировал в деле как возможный соучастник, а позднее – как свидетель.

Как проходили судебные заседания

24 мая 2019 года Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области вынес приговор. Обвиняемого приговорили к 3 годам и 6 месяцам. В пользу потерпевших стянули компенсацию 1,5 млн грн.

Такой приговор обвиняемому вынесли потому что он якобы находился в состоянии сильного душевного волнения после ссоры с погибшим. Парень заявил, будто погибший оскорблял его и его девушку.

Тогда адвокат потерпевшего Василий Мишанчук заявил, что суд не принял во внимание некоторые факты по делу, а приговор вынесли несправедливо.

"Видео с камеры видеонаблюдения показывает, что подсудимый не находился в состоянии душевного волнения. После совершения преступления они вдвоем вышли во двор, вдвоем искали одеяло, которым накрыли труп", – заявил адвокат потерпевшего.

По его словам, за все судебные процессы не было допрошено ни единственного свидетеля преступления.

После оглашения приговора в сети начали множиться комментарии пользователей. В них авторы отмечали – срок заключения не соответствует совершенному преступлению.

"Где наши правдивые суды?! Как можно за убийство столько лет дать?!Это ужас какой-то... Родители убийцы своего сына еще увидят, он выйдет из тюрьмы..., а родители убитого своего сына уже не увидят никогда..."

"И где наши правдивые суды??? 27 ножевых... и под такую статью попал? В любой другой стране, бл@ядь, даже министр юстиции подал бы в отставку за такие решения суда"

"Продажные судьи..."

"Ну а что еще можно было ожидать от этой судьи – Куропятник. Принимать такие абсурдные решения в кабинете, увешанном иконами, в то же время, будучи в сговоре с самим Сатаной. Я не удивлюсь, если адвокатом обвиняемой стороны был Фозекош Алексей... Это еще та сладкая парочка... Знаем..."

"Боже какой они несут бред. Получается, можно убить, но потом извиниться и сказать, что меня обозвали, да я и так сделал, очень сожалею... Просто ужас"

"Родителям надо в Европейский суд, и в первую очередь судить этих дов**нов, потому что судьей не поворачивается язык сказать. То просто шок и ужас, что творится. И как дальше жить нашим детям? "

"Такие судьи много денег на лапу взяли, сволочи. Если бы с их детьми, не дай Боже, такое случилось - как бы плясали"

"Что делает бабло. Это наши доблестные судьи. Стыд-позор вам велик, что продаетесь. Когда ся уже насытете баксов"

"Это та судья, что любит брать кассу, рассказывали мои знакомые, не знать, как так она еще работает"

"Уважаемые судьи, хотелось бы, чтобы ваши дети не попали в руки этого изверга, а если попадут, то тогда вы переживете то, что эти родители", – написали в сети.

Областная прокуратура обжаловала приговор суда

Прокуратура Закарпатской области подала апелляционную жалобу на приговор Мукачевского горрайонного суда от 24 мая 2019 г., которым несовершеннолетний житель с. Нижняя Апша, Тячевского района признан виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения (ч. 1 ст. 116 УК Украины).

11 февраля 2020 года Львовский апелляционный суд не только оставил в силе решение Мукачевского суда, но и смягчил наказание на 6 месяцев. То есть ранее суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет, а Львовский апелляционный смягчил до 3. Поэтому весной 2021-го года подозреваемый вышел на свободу.

Дело рассматривал Верховный суд – есть ли сдвиги?

25 ноября 2021 года в Киеве состоялось заседание Верховного Суда Украины. Верховный суд постановил вернуть дело об убийстве в Нижней Апше на повторное рассмотрение. Сторона защиты потерпевших и обвинения обжаловали мягкий приговор в отношении обвиняемого. Дело будут рассматривать во Львовском апелляционном суде.

Как сообщили инсайдеры Новини.LIVE, в деле может быть несколько "неожиданных поворотов", о которые, вероятно, общественность узнает, когда обвиняемому исполнится 18 лет, а это будет весной 2022 года.

О чем именно идет речь – инсайдер не сообщил, однако намекнул, что новые детали могут быть шокирующими.

Местные устраивали протестные акции

После того как в декабре 2020 суд разрешил выпустить обвиняемого под залог в 160 тысяч гривен жители поселка Нижняя Апша устроили протестную акцию – перекрыли трассу Мукачево – Рогатин. Полицейским пришлось сопровождать обвиняемого и перевозить его на служебном авто. Впоследствии Хустский суд изменил решение. Также к делу активно приобщались журналисты, в частности мукачевский журналист Артур Иванчо.

Что говорят жители Нижней Апши

Жители поселка не удовлетворены приговором – местные уверены, что участники судебного процесса задействованы в коррупционной схеме.

"Тогда судье, вероятно, дали на лапу, а дело умышленно затягивали", – сообщил инсайдер из поселка.

О вероятном подкупе судей и других участников процесса сообщил и отец убитого – Михаил Поп.

"Знаю, что якобы получили взятку под 300 тысяч долларов", – сказал мужчина в эфире телеканала SiNews.

Что говорит психолог-криминалист

Многочисленные ножевые ранения могут указывать как на состояние аффекта, так и на сильном эмоциональном напряжении. Когда человек бьет десятки раз – это может свидетельствовать о его раздражении, желании мести, стремлении согнать злость.

Об этом Новини.LIVE рассказал психолог-криминалист Юрий Ирхин.

Относительно состояния аффекта Юрий сообщил – он вызывается внезапно.

"Психически здоровый человек – на определенном моменте душевного волнения, эмоционального подъема или гормонального всплеска может потерять контроль над своими действиями. Особенность физиологического аффекта – его кратковременность. Как гром-молния может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. В таком состоянии человек реально не осознает, что он делает, это импульсивные действия, неконтролируемые. Базируются на инстинктах и рефлексах. Сознание в этот момент отключается. В этот момент может произойти что угодно", – рассказал психолог.

Доказать, что человек совершил преступление в состоянии аффекта можно, проведя определенные проверки.

"Легче доказать, когда есть свидетели. Часто, чтобы проверить, был ли человек в состоянии аффекта, используют детектор лжи", – рассказал психолог.

Ранее специалист заявлял, что попытки спрятать тело также часто указывают на то, что преступник, вероятно, не находился в состоянии аффекта.

"Постаффективное поведение трудно предсказуемо, как и аффективное. Но в основном желание спрятать тело – это сокрытие следов преступления и попытка избежать наказания", – рассказал Юрий Ирхин.

Суд по делу об убийстве с 27 ножевыми ранениями продолжается.