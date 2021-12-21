Шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня: список

З 23 грудня шість областей України виходять з "червоної" зони карантину. Це Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.
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Нововведення вступає в дію з 00 години 00 хвилин 23 грудня.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", – повідомив Немчінов.
"Червона" зона скорочується до двох областей. У ній залишаться:
У "жовтій" карантинній зоні забороняється:
Проте, усі ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.