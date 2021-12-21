live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • COVID-19
  • Шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня: список

Шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня: список

COVID-19
21 грудня 17:51
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 136
views-icon
Читати російською
"Червона" зона скорочується до двох областей
Шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня: список

З 23 грудня шість областей України виходять з "червоної" зони карантину. Це Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Читайте також: У Києві зафіксували різкий стрибок хворих на COVID-19

Шість областей переходять у "жовту" зону

Нововведення вступає в дію з 00 години 00 хвилин 23 грудня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", – повідомив Немчінов.

"Червона" зона скорочується до двох областей. У ній залишаться:

  • Волинська,
  • Запорізька.

У "жовтій" карантинній зоні забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100 % співробітників;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Проте, усі ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Карантин – останні новини:

  • Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин. Тепер він триватиме до 31-го березня 2022-го року.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 136
коронавірус карантин Україна
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Ляшко назвав дві області, які можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом

Ляшко назвав дві області, які можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом

23 грудня 21:18

COVID-19
У ВООЗ заявили, що ревакцинація 3 і 4 дозами може погіршити перебіг пандемії

У ВООЗ заявили, що ревакцинація 3 і 4 дозами може погіршити перебіг пандемії

23 грудня 20:23

COVID-19
В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта", який, імовірно, потрапив із Росії

В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта", який, імовірно, потрапив із Росії

23 грудня 20:00

COVID-19
В AstraZeneca розповіли про вплив вакцини на штам "Омікрон"

В AstraZeneca розповіли про вплив вакцини на штам "Омікрон"

23 грудня 14:00

COVID-19
Головна COVID-19 Шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня: список
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь