Шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня: список

З 23 грудня шість областей України виходять з "червоної" зони карантину. Це Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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Шість областей переходять у "жовту" зону

Нововведення вступає в дію з 00 години 00 хвилин 23 грудня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", – повідомив Немчінов.

"Червона" зона скорочується до двох областей. У ній залишаться:

Волинська,

Запорізька.

У "жовтій" карантинній зоні забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100 % співробітників;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та закладів культури;

робота закладів громадського харчування;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Проте, усі ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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