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У Києві зафіксували різкий стрибок хворих на COVID-19

Київ
21 грудня 11:52
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За добу через COVID-19 померло 16 людей
У Києві зафіксували різкий стрибок хворих на COVID-19

Станом на 21 грудня 2021 року, у Києві лабораторно підтвердили 1 496 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому, за добу одужали 2 068 пацієнтів.

Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони.

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Статистика

За добу зафіксовано 1 496 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому, від ускладнень померли 16 людей. Загалом по Києву з початку пандемії підтвердили 322 643 випадки захворювання на COVID-19.

Київська область

Станом на 21 грудня 2021 року, у Київській області лабораторно підтвердили 275 нових випадків захворювання на COVID-19. На даний момент хворіє 652 людини. Одужали - 914 людей.

Ситуація по Україні

За добу в Україні коронавірусом захворіли 6 029 осіб. Від ускладнень померли 346 пацієнтів. Одужало - 18 850 пацієнтів. На даний момент коронавірусом хворіє 13 167 киян.

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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