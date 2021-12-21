У Києві зафіксували різкий стрибок хворих на COVID-19

Станом на 21 грудня 2021 року, у Києві лабораторно підтвердили 1 496 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому, за добу одужали 2 068 пацієнтів.

Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони.

Статистика

За добу зафіксовано 1 496 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому, від ускладнень померли 16 людей. Загалом по Києву з початку пандемії підтвердили 322 643 випадки захворювання на COVID-19.

Київська область

Станом на 21 грудня 2021 року, у Київській області лабораторно підтвердили 275 нових випадків захворювання на COVID-19. На даний момент хворіє 652 людини. Одужали - 914 людей.

Ситуація по Україні

За добу в Україні коронавірусом захворіли 6 029 осіб. Від ускладнень померли 346 пацієнтів. Одужало - 18 850 пацієнтів. На даний момент коронавірусом хворіє 13 167 киян.

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