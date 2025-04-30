Кредитування бізнесу — як змінюються вимоги до позичальників

Кредитування бізнесу в Україні. Фото: Новини.LIVE

Кредитування бізнесу в Україні є одним із ключових драйверів економічного розвитку, забезпечуючи підприємствам необхідний фінансовий ресурс для розширення, інновацій та адаптації до ринкових умов. У 2025 році цей процес зазнає суттєвих змін через вплив нових регуляцій, макроекономічних факторів та зростаючої ролі ESG-критеріїв. Особливу роль відіграє відновлення економіки після війни, залучення іноземних інвестицій та підтримка малого і середнього бізнесу (МСБ). Зміни в політиці кредитування можуть як створювати нові можливості для підприємців, так і ставити перед ними нові виклики.

Розглянемо, які ключові фактори впливають на зміну вимог до позичальників в Україні у 2025 році.

Регуляторні зміни відіграють ключову роль у визначенні умов кредитування.

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У 2025 році в Україні очікується подальше посилення вимог до фінансової прозорості позичальників, зокрема в контексті імплементації міжнародних стандартів і вимог ЄС:

Посилений контроль за фінансовими потоками та джерелами доходів. У межах антикорупційних реформ банки зобов’язані проводити детальніший аналіз діяльності компаній.

Нові вимоги НБУ щодо капіталізації та ліквідності бізнесу. Очікується, що компанії повинні матиме достатній рівень резервів для погашення кредитів навіть в умовах економічної нестабільності.

Цифровізація фінансових послуг. В Україні активно розвивається автоматизований аналіз кредитоспроможності за допомогою штучного інтелекту, що пришвидшує ухвалення рішень, але підвищує вимоги до точності та прозорості фінансових звітів підприємств.

Ситуація в Україні у 2025 році значною мірою визначається післявоєнним відновленням, міжнародною допомогою та реформами, спрямованими на стабілізацію економіки. Основні макроекономічні тенденції включають:

Залучення міжнародного фінансування. Оскільки Україна отримує підтримку від МВФ, ЄС та інших міжнародних партнерів, бізнес, що відповідає стандартам прозорості та ефективності, має більше шансів на доступ до дешевих кредитів.

Зміни у відсоткових ставках. Політика НБУ спрямована на стримування інфляції та підтримку доступності кредитів для бізнесу.

Відновлення внутрішнього попиту та експорту. Бізнеси, орієнтовані на експорт, можуть отримати пільгові кредитні програми для розширення ринків збуту.

Державні гарантії для критично важливих галузей. Очікується розширення програм підтримки для ВПК, аграрного сектору, ІТ-бізнесу, виробничих підприємств та інфраструктурних проектів.

Зростаюча роль екологічних, соціальних та управлінських (ESG) критеріїв змушує банки в Україні переглядати підходи до оцінки позичальників. У 2025 році компанії, які відповідають

ESG-стандартам, отримуватимуть фінансові переваги:

Зелені кредити та пільгове фінансування. Український бізнес, що інвестує в енергоефективні технології або використовує відновлювані джерела енергії, може розраховувати на зниження кредитних ставок та державні гранти.

Соціальна відповідальність та управлінські практики. Банки оцінюють компанії не лише з фінансової точки зору, а й з урахуванням соціального впливу, дотримання трудових прав та прозорості корпоративного управління.

Інвестиційна привабливість ESG-компаній. Оскільки міжнародні інвестори все частіше звертають увагу на сталість бізнесу, відповідність ESG може стати ключовою перевагою при отриманні фінансування.

Кредитування бізнесу в Україні у 2025 році стає більш регульованим, орієнтованим на стабільність та сталість. Нові вимоги НБУ спрямовані на підвищення фінансової дисципліни, макроекономічні умови створюють як можливості, так і виклики, а ESG-фактори набувають стратегічного значення. Для підприємців ключовими напрямками адаптації є підвищення прозорості фінансових звітів, інтеграція сталих бізнес-підходів та активне використання цифрових фінансових інструментів. Успішне отримання кредиту у 2025 році вимагатиме більш ретельної підготовки, проте для відповідальних та перспективних компаній можливості значно розширяться.