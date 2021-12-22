На Прикарпатті стався землетрус: подробиці

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області 21 грудня стався землетрус магнітудою 2,6 бала.

Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

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Землетрус на Івано-Франківщині

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували о 17:06 вівторка, 21 грудня. Епіцентр землетрусу розташовувався на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

У центрі спецконтролю уточнили, що цей землетрус належить до категорії ледве відчутних. Поштовхи можуть відчувати лише окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Варто зауважити, що від початку 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстрували вже 8 землетрусів.

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