live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

З’явилося відео смертельної пожежі у готелі на Вінниччині

Події
22 грудня 08:57
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 322
views-icon
Читати російською
Спалахнула покрівля шестиповерхової будівлі
З’явилося відео смертельної пожежі у готелі на Вінниччині

У мережі оприлюднили відео з місця пожежі, що сталася вночі 22 грудня в комплексі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області.

Відео опублікувала пресслужба ДСНС.

Читайте також: Депутат збив на смерть чоловіка і намагався втекти – всі подробиці смертельної ДТП на Чернігівщині

Що відомо про пожежу в готелі на Вінниччині

Як зазначається, у шестиповерховій будівлі готелю зайнялася покрівля. О 05:09 пожежу локалізували на площі 900 м кв., а о 5:26 вогонь вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі загинула людина, ще 2 особи постраждали. До прибуття підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій із приміщення евакуювали 56 людей, серед яких – 53 дитини.

Інші новини про пожежі в Україні

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 322
смерть пожежа Вінницька область
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У TikTok поширюють смертельний челендж: діти вмирають заради відео

У TikTok поширюють смертельний челендж: діти вмирають заради відео

23 грудня 20:21

Події
Після смертельної пожежі у Вінниці суд обрав запобіжний захід орендарці готелю

Після смертельної пожежі у Вінниці суд обрав запобіжний захід орендарці готелю

23 грудня 18:51

Події
В Бердянську спіймали 9-класника, який замовив "мінування" шкіл через нерозділене кохання

В Бердянську спіймали 9-класника, який замовив "мінування" шкіл через нерозділене кохання

23 грудня 17:54

Події
У будинок Поклонської в Криму пробрався українець. Відео інцидента

У будинок Поклонської в Криму пробрався українець. Відео інцидента

23 грудня 10:41

Події
Головна Події З’явилося відео смертельної пожежі у готелі на Вінниччині
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь