З’явилося відео смертельної пожежі у готелі на Вінниччині

У мережі оприлюднили відео з місця пожежі, що сталася вночі 22 грудня в комплексі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області.

Відео опублікувала пресслужба ДСНС.

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Що відомо про пожежу в готелі на Вінниччині

Як зазначається, у шестиповерховій будівлі готелю зайнялася покрівля. О 05:09 пожежу локалізували на площі 900 м кв., а о 5:26 вогонь вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі загинула людина, ще 2 особи постраждали. До прибуття підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій із приміщення евакуювали 56 людей, серед яких – 53 дитини.

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