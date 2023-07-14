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З цієї причини їсти яблука, що опали, небезпечно

14 липня 2023 17:32
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Чи можна їсти опалі яблука
Червоне яблуко на траві. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Можна часто помітити, як під яблунею лежать, здавалося б, звичайні яблука, які з неї просто впали. Але досвідчені дачники знають, що такі плоди можуть бути заражені паразитами, а буває таке, що саме дерево було вражене грибком.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чи можна їсти опалі яблука

Якщо ви підбираєте яблука не у своєму саду, а можливо дерево і зовсім дике, краще відмовитися від цієї витівки. Якщо є можливість спробуйте зірвати яблуко самостійно.

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Яблука на гілці. Фото: Pexels

Якщо ж ви помітили, що більшість яблук опали з яблука, при цьому вони не перестигли, ймовірно, що дерево уражене паразитами та грибками, у такому разі краще відмовитися від фруктових плодів із конкретного дерева.

Кому протипоказані яблука

Сирі яблука містять велику кількість кислоти. З цієї причини вони протипоказані людям з виразками шлунка або виразкою 12-палої кишки. Кислота, яка в яблуках негативно впливатиме на слизову оболонку і дратуватиме її кислотою, що міститься у фруктах.

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Зелені яблука на дереві. Фото: Pexels

Якщо ви маєте подібні діагнози, краще віддати перевагу яблукам, які пройшли термічну обробку, наприклад, запечені.

Що робити з опалими яблуками

Зазвичай наприкінці сезону яблука вже нема куди подіти, вони просто падають і лежать на землі. Але не всі знаю, що з ними треба зробити. Яблука, які не встигли зібрати та опали, краще не залишати просто на землі.

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Зібрані та опалі яблука. Фото: Pexels

Вони є розсадником бактерій. Опалі яблука, як правило, з великою ймовірністю вражені шкідниками, чим швидше їх прибрати, тим краще.

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Яблука на гілці. Фото: Pexels

Опалы яблука необхідно зібрати, а потім перемістити в компостну яму. Щоб позбавитися шкідників у яблуках і вони не закисли, їх необхідно посипати сумішшю золи та соди. Для однієї невеликої компостної ями знадобиться одна склянка лози та одна чайна ложка соди.

Які вітаміни та мінерали містяться в яблуках:

  • вітаміни;
  • вітамін В1;
  • вітамін В2;
  • вітамін Р;
  • вітамін Е;
  • каротин;
  • калій;
  • залізо;
  • марганець;
  • кальцій;
  • пектин;
  • органічні кислоти.

Раніше ми писали, чому лохина так дорого коштує, користь і шкода ягід.

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