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По этой причине есть опавшие яблоки опасно

14 июля 2023 17:32
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Можно ли есть опавшие яблоки
Красное яблоко на траве. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Можно часто заметить, как под яблоней лежат казалось бы обычные яблоки, которые с нее просто упали. Но опытные дачники знают, что такие плоды могут быть заражены паразитами, а бывает и такое, что само дерево было поражено грибком. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Можно ли есть опавшие яблоки

Если вы подбираете яблоки не в своем саду, а возможно дерево и вовсе дикое, лучше отказаться от этой затеи. Если есть возможность, попробуйте сорвать яблоко самостоятельно. 

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Яблоки на ветке. Фото: Pexels

Если же вы заметили, что большинство яблок опали с яблоки, при этом они не переспевшие, вероятно, что дерево поражено паразитами и грибками, в таком случае лучше отказаться от фруктовых плодов с конкретного дерева. 

Кому противопоказаны яблоки

Сырые яблоки содержат большое количество кислоты. По этой причине они противопоказаны людям с язвами желудка или язвой 12-перстной кишки. Кислота, которая в яблоках будет негативно воздействовать на слизистую оболочку и раздражать ее кислотой, которая содержится в фруктах. 

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Зеленые яблоки на дереве.Фото: Pexels

Если вы имеете подобные диагнозы, лучше отдать предпочтение яблокам, которые прошли термическую обработку, например запеченные. 

Что делать с опавшими яблоками

Обычно в конце сезона яблоки уже некуда девать, они просто падают и лежат на земле. Но не все знаю, что с ними нужно сделать. Яблоки, которые не успели собрать и опали, лучше не оставлять просто на земле. 

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Собранные и опавшие яблоки. Фото: Pexels

Они являются рассадником бактерий. Опавшие яблоки, обычно, с большой вероятностью поражены вредителями, чем быстрее их убрать, тем лучше. 

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Яблоки на ветке. Фото: Pexels

Опавшие яблоки необходимо собрать, а затем переместить в компостную яму. Чтобы избавиться от вредителей в яблоках и они не закисли, их необходимо посыпать смесью золы и соды. Для одной небольшой компостной ямы понадобится один стакан лозы и одна чайная ложка соды. 

Какие витамины и минералы содержатся в яблоках: 

  • витамины С; 
  • витамин В1; 
  • витамин В2; 
  • витамин Р; 
  • витамин Е; 
  • каротин; 
  • калий; 
  • железо; 
  • марганец; 
  • кальций; 
  • пектин; 
  • органические кислоты.

Ранее мы писали, почему голубика так дорого стоит, польза и вред ягод.

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