По этой причине есть опавшие яблоки опасно
Можно часто заметить, как под яблоней лежат казалось бы обычные яблоки, которые с нее просто упали. Но опытные дачники знают, что такие плоды могут быть заражены паразитами, а бывает и такое, что само дерево было поражено грибком.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Можно ли есть опавшие яблоки
Если вы подбираете яблоки не в своем саду, а возможно дерево и вовсе дикое, лучше отказаться от этой затеи. Если есть возможность, попробуйте сорвать яблоко самостоятельно.
Если же вы заметили, что большинство яблок опали с яблоки, при этом они не переспевшие, вероятно, что дерево поражено паразитами и грибками, в таком случае лучше отказаться от фруктовых плодов с конкретного дерева.
Кому противопоказаны яблоки
Сырые яблоки содержат большое количество кислоты. По этой причине они противопоказаны людям с язвами желудка или язвой 12-перстной кишки. Кислота, которая в яблоках будет негативно воздействовать на слизистую оболочку и раздражать ее кислотой, которая содержится в фруктах.
Если вы имеете подобные диагнозы, лучше отдать предпочтение яблокам, которые прошли термическую обработку, например запеченные.
Что делать с опавшими яблоками
Обычно в конце сезона яблоки уже некуда девать, они просто падают и лежат на земле. Но не все знаю, что с ними нужно сделать. Яблоки, которые не успели собрать и опали, лучше не оставлять просто на земле.
Они являются рассадником бактерий. Опавшие яблоки, обычно, с большой вероятностью поражены вредителями, чем быстрее их убрать, тем лучше.
Опавшие яблоки необходимо собрать, а затем переместить в компостную яму. Чтобы избавиться от вредителей в яблоках и они не закисли, их необходимо посыпать смесью золы и соды. Для одной небольшой компостной ямы понадобится один стакан лозы и одна чайная ложка соды.
Какие витамины и минералы содержатся в яблоках:
- витамины С;
- витамин В1;
- витамин В2;
- витамин Р;
- витамин Е;
- каротин;
- калий;
- железо;
- марганец;
- кальций;
- пектин;
- органические кислоты.
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