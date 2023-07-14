Красное яблоко на траве. Фото: Pexels

Можно часто заметить, как под яблоней лежат казалось бы обычные яблоки, которые с нее просто упали. Но опытные дачники знают, что такие плоды могут быть заражены паразитами, а бывает и такое, что само дерево было поражено грибком.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Можно ли есть опавшие яблоки

Если вы подбираете яблоки не в своем саду, а возможно дерево и вовсе дикое, лучше отказаться от этой затеи. Если есть возможность, попробуйте сорвать яблоко самостоятельно.

Яблоки на ветке. Фото: Pexels

Если же вы заметили, что большинство яблок опали с яблоки, при этом они не переспевшие, вероятно, что дерево поражено паразитами и грибками, в таком случае лучше отказаться от фруктовых плодов с конкретного дерева.

Кому противопоказаны яблоки

Сырые яблоки содержат большое количество кислоты. По этой причине они противопоказаны людям с язвами желудка или язвой 12-перстной кишки. Кислота, которая в яблоках будет негативно воздействовать на слизистую оболочку и раздражать ее кислотой, которая содержится в фруктах.

Зеленые яблоки на дереве.Фото: Pexels

Если вы имеете подобные диагнозы, лучше отдать предпочтение яблокам, которые прошли термическую обработку, например запеченные.

Что делать с опавшими яблоками

Обычно в конце сезона яблоки уже некуда девать, они просто падают и лежат на земле. Но не все знаю, что с ними нужно сделать. Яблоки, которые не успели собрать и опали, лучше не оставлять просто на земле.

Собранные и опавшие яблоки. Фото: Pexels

Они являются рассадником бактерий. Опавшие яблоки, обычно, с большой вероятностью поражены вредителями, чем быстрее их убрать, тем лучше.

Яблоки на ветке. Фото: Pexels

Опавшие яблоки необходимо собрать, а затем переместить в компостную яму. Чтобы избавиться от вредителей в яблоках и они не закисли, их необходимо посыпать смесью золы и соды. Для одной небольшой компостной ямы понадобится один стакан лозы и одна чайная ложка соды.

Какие витамины и минералы содержатся в яблоках:

витамины С;

витамин В1;

витамин В2;

витамин Р;

витамин Е;

каротин;

калий;

железо;

марганец;

кальций;

пектин;

органические кислоты.

Ранее мы писали, почему голубика так дорого стоит, польза и вред ягод.