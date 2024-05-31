Що треба робити, щоби їжа ніколи не прилипала до сковорідки — лайфхаки

Приготування їжі. Фото: Freepik

Щоб їжа не прилипала до сковороди, важливо враховувати кілька ключових аспектів: вибір та підготовка сковороди, правильне використання олії та техніка приготування. Ми докладно розповімо про кожен пункт.

Новини.LIVE зібрали поради, які допоможуть запобігти прилипанню їжі до сковороди.

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Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно знизити ймовірність прилипання їжі до сковороди та покращити якість ваших страв.

Вибір правильної сковороди

Антипригарні сковороди з тефлоновим або керамічним покриттям спеціально розроблені для запобігання прилипанню їжі. Вони ідеально підходять для приготування яєць, млинців та інших продуктів, що легко прилипають.

Чавунні сковороди мають природні антипригарні властивості при правильній підготовці. Вони добре утримують тепло і поступово розподіляють його, що допомагає запобігти прилипання їжі.

Сковороди із нержавіючої сталі також можуть бути антипригарними при правильному використанні. Вони вимагають трохи більше уваги до температури та олії, але при цьому відмінно підходять для отримання красивої скоринки на м'ясі та овочах.

Приготування їжі. Фото: Freepik

Підготовка сковороди

Завжди розігрівайте сковороду перед додаванням олії чи їжі. Правильно розігріта сковорода допоможе створити природний антипригарний шар. Для перевірки температури можна використовувати краплю води: якщо вона шипить і випаровується миттєво, сковорода готова.

Додайте масло чи жир на вже розігріту сковороду. Це запобіжить його перегріву та утворенню диму. Олія створює бар'єр між їжею та поверхнею сковороди, зменшуючи прилипання.

Приготування їжі. Фото: Freepik

Правильне використання олії

Використовуйте достатньо масла, щоб покрити дно сковороди тонким шаром. Недостатня кількість олії може призвести до прилипання їжі, особливо при приготуванні на сковородах із нержавіючої сталі.

Для високотемпературного приготування використовуйте олії з високою точкою димлення, такі як рослинна, ріпакова або арахісова олія. Оливкова олія також підходить, але краще використовувати її для середньотемпературного приготування.

Техніка приготування

Дайте їжі трохи підсмажитися та утворити скоринку перед тим, як перевертати чи переміщати її. Це особливо важливо для м'яса та риби. Їжа сама легко відстане від поверхні сковороди, коли буде готова.

Підтримуйте правильну температуру приготування. Занадто низька температура може призвести до того, що їжа "тушкуватиметься" і прилипне, а занадто висока температура може призвести до горіння олії і прилипання.

Догляд за сковородою

Відразу після приготування не забувайте чистити сковороду, особливо якщо це чавун або нержавіюча сталь. Для антипригарного покриття використовуйте м'які губки та миючі засоби, щоб не пошкодити поверхню.

Після чищення чавунну сковороду потрібно змастити тонким шаром олії та прогріти на плиті, щоб зберегти антипригарні властивості та запобігти іржі.

Додаткові поради

Використання силіконових чи дерев'яних лопаток. Вони допомагають уникнути пошкоджень поверхні сковороди, особливо антипригарних та керамічних покриттів.

Згодом навіть якісні антипригарні покриття можуть зноситися. Слідкуйте за станом своїх сковорідок та при необхідності оновлюйте їх.

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