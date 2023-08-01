Бюджетний рецепт кетчупу на зиму — відео

Домашній кетчуп. Фото: Freepik

Такий кетчуп можна додавати до піци, до тушкованих страв, до картоплі, м'яса. А діти їдять його ложками. Як магазинний, тільки без хімії й виходить економно. Скільки б його не закручували на зиму, завжди буде мало, бо виходить дуже смачний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 5 банок по 0,5 л:

помідори — 3 кг;

болгарський перець — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

паприка гостра — 1/4 шт. (не обов'язково);

сіль — 1 ст.л + за смаком;

цукор — 2 ст.л;

перець чрний мелений — 0,5 ч.л;

кориця мелена — 0,5 ч.л;

лавровий лист — 2 шт;

оцет — 2 ст.л;

крохмаль — 40 г (можна корегувати, відповідно до бажаної консистенції);

вода — 100 мл.

Які помідори краще обрати для цього рецепту

Для приготування цього кетчупу краще обирати помідори сорту сливки, тому що в них більше м'якоті.

Помідори сливка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Спосіб приготування

Миємо помідори, розрізаємо навпіл та видаляємо серединки.

Половинки помідора. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі очищені помідори потрібно перемелювати за допомогою подрібнювача. Також можна використати звичайну м'ясорубка.

Блендер для помідорів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Переливаємо все в каструлю та додаємо один розрізаний перець, одну цибулю розрізану навпіл та шматочок гострого перцю, але його можна не додавати, все за вашим смаком.

Перець та цибуля в помідорах. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо кришкою та варимо все одну годину. Потім потрібно дістати цілі овочі, які варилися з помідорами.

Блендер для помідорів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вимикаємо вогонь та додаємо спеції, лавровий лист, корицю та чорний перець. Також потрібно додати сіль та цукор.

Маса для кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемішуємо та накриваємо кришкою, щоб кетчуп трохи охолонув. Потім потрібно дістати лавровий лист та перебити всю масу блендером. Чим ретельніше подрібнити блендером, тим більш однорідним буде кетчуп. Також додатково можна перетерти кетчуп через сито, так він буде ще більш однорідним.

Потім потрібно додати оцет та ретельно перемішати. Ставимо на вогонь варитися ще на 30 хвилин. Коли кетчуп майже готовий додаємо крохмаль.

Крохмаль у воді. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Спочатку його потрібно розчинити у воді та добре перемішати.

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Потім цю масу потрібно додати в кетчуп постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.

Закритий кетчуп. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Варимо постійно помішуючи декілька хвилин, доки кетчуп не загустіє. Якщо бачите, що кетчуп не достатньо густий, додайте ще трохи розчиненого крохмалю.

Готовий кетчуп. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Гарячий кетчуп наливаємо у стерилізовані банки та герметично закручуємо стерилізованими кришками.

Обертаємо банки з кетчупом догори дригом та залишаємо до повного охолодження.

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