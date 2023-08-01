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Простой рецепт домашнего кетчупа, получается, как магазинный

1 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт кетчупа на зиму — видео
Домашний кетчуп. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой кетчуп можно добавлять в пиццу, к тушеным блюдам, к картофелю, мясу. А дети едят его ложками. Как магазинный, только без химии и выходит экономно. Сколько бы его ни закручивали на зиму, всегда будет мало, потому что получается очень вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты с расчетом на 5 банок по 0,5 л.

  • помидоры — 3 кг;
  • болгарский перец – 1 шт;
  • лук – 1 шт;
  • паприка острая — 1/4 шт. (не обязательно);
  • соль – 1 ст.л + по вкусу;
  • сахар – 2 ст.л;
  • перец черный молотый – 0,5 ч.л;
  • корица молотая – 0,5 ч.л;
  • лавровый лист – 2 шт;
  • уксус — 2 ст.л;
  • крахмал — 40 г (можно корректировать, согласно желаемой консистенции);
  • вода – 100 мл.

Какие помидоры лучше выбрать для этого рецепта

Для приготовления этого кетчупа лучше выбирать помидоры сорта сливки, потому что у них больше мякоти.

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Помидоры сливки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Способ приготовления

Моем помидоры, разрезаем пополам и удаляем серединки.

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Помидоры половинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее очищенные помидоры нужно перемалывать с помощью измельчителя. Также можно использовать обычную мясорубку.

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Блендер для помидоров. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Переливаем все в кастрюлю и добавляем один разрезанный перец, один разрезанный лук пополам и кусочек острого перца, но его можно не добавлять, все по вашему вкусу.

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Перец и лук в помидорах. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем крышкой и варим все один час. Затем нужно достать целые овощи, которые варились с помидорами.

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Блендер для помидоров. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выключаем огонь и добавляем специи, лавровый лист, корицу и чёрный перец. Также нужно добавить соль и сахар.

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Масса для кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемешиваем и накрываем крышкой, чтобы кетчуп немного остыл. Затем нужно получить лавровый лист и перебить всю массу блендером. Чем более тщательно измельчить блендером, тем более однородным будет кетчуп. Также дополнительно можно перетереть кетчуп через сито, так что он будет еще более однородным.

Затем следует добавить уксус и тщательно перемешать. Ставим на огонь вариться еще на 30 минут. Когда кетчуп почти готов, добавляем крахмал.

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Крахмал в воде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сначала нужно растворить в воде и хорошо перемешать.

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Затем эту массу нужно добавить в кетчуп постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

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Закрытый кетчуп. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Варим постоянно помешивая несколько минут, пока кетчуп не загустеет. Если видите, что кетчуп недостаточно густой, добавьте еще немного растворенного крахмала.

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Готовый кетчуп. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Горячий кетчуп наливаем в стерилизованные банки и герметично закручиваем стерилизованными крышками.

Вращаем банки с кетчупом вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые будут храниться круглый год. Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.

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