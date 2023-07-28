Рецепт хрумких квашених огірків в банці — відео

Квашені огірки. Фото: Freepik

Дуже смачні огірки, які виходять ще смачнішими за квашені та зберігають свою хрумкість. Цей рецепт відрізняється тим, що огірки не потрібно стерилізувати, але потрібно буде закатати. Таким чином вони будуть зберігатися в будь-якому приміщенні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.

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Для маринаду на 3 л. банку знадобиться:

3 ст. ложки з гіркою солі;

8-10 горошин духмяного перцю;

5-20 чорного перцю горошок;

10-15 зубців часника;

зонтики та листя кропу;

3-4 листки хрону;

вода.

Інгрідієнти для соління огірків. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Спосіб приготування

В кожну банку закладаємо по шматочку листка хрону, потім листя кропу чи зонтики та інші спеції та часник. Чим більше зелені, тим смачніше будуть огірки.

Підготовка огірків. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Огірки необхідно підрізати з обох боків, це потрібно для того, щоб огірок швидше засолився.

Обрізання огірків. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Потім огірки закладаємо в банку. Заповнюємо банку огірками на половину. Потім додаємо так само ще все листя та спеції.

Сіль в банках з огірками. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Додаємо сіль, потрібно взяти звичайну сіль, не йодовану, це важливо. В кожну банку кладем по три ложки солі.

Банки з огірками. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Після того, як ми додали сіль в кожну банку, потрібно взяти воду та залити. Вода повинна бути холодна, в ідеалі джерельна. Але якщо ви живете в квартирі і джерельної води в вас немає, краще звичайну воду відстояти або купити окрему.

Огірки та маринад. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Під кожну банку ставимо будь-яку ємність та накриваємо кришками. Коли огірки почнуть кваситися трохи води пійде через верх, таким чином вона залишиться в ємності, які ви підставили.

Банки з огірками. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Залишаємо огірки на три-чотири дні. Далі потрібно взяти каструлю та злити маринад.

Банки з огірками. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Цю каструлю відправляємо на вогонь для того, щоб він закипів.

Часник в банках з огірками. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Далі беремо три банки огірків та дві пусті банки. З трьох банок виймаємо огірки та перекладаємо в дві чисті. Листя хрону та кропу нам більше не потрібні, оскільки всі аромати вже ввібрали всі огірки.

Маринад для огірків. Фото: YouTube Vitalii Barylko

А ось часник та духмяний перець ми закладаємо в нові банки.

Банка з огірками. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Розсіл прокипів пять-сім хвилини. Також необхідно простерилізувати кришки. Далі гарячий маринад необхідно залити в банки. Зачекайте декілька хвилин та додайте ще маринаду до країв.

Накриваємо банку кришкою та закриваємо банку. Автор рецепту зазначає, що такі огірки не можна стерилізувати ні в якому разі.

Раніше ми писали про рецепт квашених огірків в банці за бабусиним рецептом. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо немає холодної комори чи льоху.