Рецепт хрустящих квашеных огурцов в банке — видео

Квасим огурцы в банках — вкуснее бочковых: семейный рецепт
Очень вкусные огурцы, которые получаются еще вкуснее квашеных и сохраняют свою хрусткость. Этот рецепт отличается тем, что огурцы не нужно стерилизовать, но нужно будет закатать. Таким образом, они будут храниться в любом помещении.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.
Для маринада на 3 литра. банку понадобится:
- 3 ст. ложки с горькой соли;
- 8-10 горошин душистого перца;
- 5-20 черного перца горошек;
- 10-15 зубцов чеснока;
- зонтики и листья укропа;
- 3-4 листа хрена;
- вода.
Способ приготовления
В каждую банку закладываем по кусочку листа хрена, затем листья укропа или зонтики и другие специи и чеснок. Чем больше зелени, тем вкуснее будут огурцы.
Огурцы необходимо подрезать по обе стороны, это нужно для того, чтобы огурец быстрее засолился.
Затем огурцы закладываем в банку. Заполняем банку огурцами наполовину. Затем добавляем так же еще все листья и специи.
Добавляем соль, нужно взять обычную соль, не йодированную, это важно. В каждую банку кладем по три ложки соли.
После того как мы добавили соль в каждую банку, нужно взять воду и залить. Вода должна быть холодной, в идеале родниковой. Но если вы живете в квартире и родниковой воды у вас нет, лучше обычную воду отстоять или купить отдельную.
Под каждую банку ставим любую емкость и накрываем крышками. Когда огурцы начнут кваситься чуть-чуть воды пойдет через верх, таким образом она останется в емкости, которые вы подставили.
Оставляем огурцы на три-четыре дня. Дальше нужно взять кастрюлю и слить маринад.
Эту кастрюлю отправляем на огонь для того, чтобы она закипела.
Далее берем три банка огурцов и две пустые банки. Из трех банок вынимаем огурцы и перекладываем в две чистые. Листья хрена и укропа нам больше не нужны, поскольку все ароматы уже впитали все огурцы.
А вот чеснок и ароматный перец мы закладываем в новые банки.
Рассол прокипел пять-семь минут. Также нужно простерилизовать крышки. Далее горячий маринад нужно залить в банки. Подождите несколько минут и добавьте маринаду к краям.
Накрываем банку крышкой и закрываем банку. Автор рецепта отмечает, что такие огурцы нельзя стерилизовать ни при каких обстоятельствах.
Раньше мы писали о рецепте квашеных огурцов в банке по рецепту бабушки. Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.