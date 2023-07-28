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Квасим огурцы в банках — вкуснее бочковых: семейный рецепт

28 июля 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт хрустящих квашеных огурцов в банке — видео
Квашеные огурцы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные огурцы, которые получаются еще вкуснее квашеных и сохраняют свою хрусткость. Этот рецепт отличается тем, что огурцы не нужно стерилизовать, но нужно будет закатать. Таким образом, они будут храниться в любом помещении.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Для маринада на 3 литра. банку понадобится:

  • 3 ст. ложки с горькой соли;
  • 8-10 горошин душистого перца;
  • 5-20 черного перца горошек;
  • 10-15 зубцов чеснока;
  • зонтики и листья укропа;
  • 3-4 листа хрена;
  • вода.
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Ингредиенты для соления огурцов. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Способ приготовления

В каждую банку закладываем по кусочку листа хрена, затем листья укропа или зонтики и другие специи и чеснок. Чем больше зелени, тем вкуснее будут огурцы.

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Подготовка огурцов. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Огурцы необходимо подрезать по обе стороны, это нужно для того, чтобы огурец быстрее засолился.

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Обрезка огурцов. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Затем огурцы закладываем в банку. Заполняем банку огурцами наполовину. Затем добавляем так же еще все листья и специи.

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Соль в банках с огурцами. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Добавляем соль, нужно взять обычную соль, не йодированную, это важно. В каждую банку кладем по три ложки соли.

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Банки с огурцами. Фото: YouTube Vitalii Barylko

После того как мы добавили соль в каждую банку, нужно взять воду и залить. Вода должна быть холодной, в идеале родниковой. Но если вы живете в квартире и родниковой воды у вас нет, лучше обычную воду отстоять или купить отдельную.

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Огурцы и маринады. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Под каждую банку ставим любую емкость и накрываем крышками. Когда огурцы начнут кваситься чуть-чуть воды пойдет через верх, таким образом она останется в емкости, которые вы подставили.

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Банки с огурцами. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Оставляем огурцы на три-четыре дня. Дальше нужно взять кастрюлю и слить маринад.

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Банки с огурцами. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Эту кастрюлю отправляем на огонь для того, чтобы она закипела.

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Чеснок в банках с огурцами. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Далее берем три банка огурцов и две пустые банки. Из трех банок вынимаем огурцы и перекладываем в две чистые. Листья хрена и укропа нам больше не нужны, поскольку все ароматы уже впитали все огурцы.

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Маринад для огурцов. Фото: YouTube Vitalii Barylko

А вот чеснок и ароматный перец мы закладываем в новые банки.

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Банк с огурцами. Фото: YouTube Vitalii Barylko

Рассол прокипел пять-семь минут. Также нужно простерилизовать крышки. Далее горячий маринад нужно залить в банки. Подождите несколько минут и добавьте маринаду к краям.

Накрываем банку крышкой и закрываем банку. Автор рецепта отмечает, что такие огурцы нельзя стерилизовать ни при каких обстоятельствах.

Раньше мы писали о рецепте квашеных огурцов в банке по рецепту бабушки. Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.

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