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Ще один республіканець вийшов з виборчих перегонів у США

13 листопада 2023 09:25
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Ще один республіканець вийшов з виборчих перегонів у США
Кандидат у президенти від Республіканської партії Тім Скотт. Фото: REUTERS/Jim Vondruska
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кандидат у президенти від Республіканської партії Тім Скотт вирішив зупинити свою участь у виборчих перегонах США. Він пояснив це тим, що виборці ясно дали йому зрозуміти, що його час ще не настав.

Про це Тім Скотт заявив в ефірі телеканалу Fox News

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Як відомо, вчора, 13 листопада, республіканець заявив, що припиняє участь у передвиборчих перегонах. За його словами, виборці ясно дали йому зрозуміти, що його час ще не настав.

"Я думаю, що виборці дуже чітко усвідомили рішення і ніби сказали мені: "Не зараз, Тіме"", — сказав Скотт.

Окрім завершення кампанії, він підкреслив, що не планує підтримувати іншого кандидата в боротьбі за номінацію від Республіканської партії та відкинув можливість своєї участі як кандидат на посаду віцепрезидента у національному списку Республіканської партії на 2024 рік.

Зазначається, що Скотт, "висхідна зірка Республіканської партії" та єдиний чорношкірий республіканець у Сенаті, розпочав свою президентську кампанію у травні на заході в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна. 

Нагадаємо, нещодавно один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав українського президента Зеленського "нацистом". Проте після того, як суспільство почало критикувати такі його висловлювання, його штаб почав виправдовуватися. 

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