Ще один республіканець вийшов з виборчих перегонів у США
Кандидат у президенти від Республіканської партії Тім Скотт вирішив зупинити свою участь у виборчих перегонах США. Він пояснив це тим, що виборці ясно дали йому зрозуміти, що його час ще не настав.
Про це Тім Скотт заявив в ефірі телеканалу Fox News.
Чому Тім Скотт зняв свою кандидатуру з президентських виборів
Як відомо, вчора, 13 листопада, республіканець заявив, що припиняє участь у передвиборчих перегонах. За його словами, виборці ясно дали йому зрозуміти, що його час ще не настав.
"Я думаю, що виборці дуже чітко усвідомили рішення і ніби сказали мені: "Не зараз, Тіме"", — сказав Скотт.
Trey Gowdy appeared visibly taken back by Sen. Tim Scott's announcement on his show that he is suspending his campaign.— Olivia Rinaldi (@olivialarinaldi) November 13, 2023
"You have plenty of money. You have the highest approval numbers of any candidate... and you are suspending your presidential campaign?" Gowdy asks. pic.twitter.com/qFXH5vIqMc
Окрім завершення кампанії, він підкреслив, що не планує підтримувати іншого кандидата в боротьбі за номінацію від Республіканської партії та відкинув можливість своєї участі як кандидат на посаду віцепрезидента у національному списку Республіканської партії на 2024 рік.
Зазначається, що Скотт, "висхідна зірка Республіканської партії" та єдиний чорношкірий республіканець у Сенаті, розпочав свою президентську кампанію у травні на заході в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна.
Нагадаємо, нещодавно один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав українського президента Зеленського "нацистом". Проте після того, як суспільство почало критикувати такі його висловлювання, його штаб почав виправдовуватися.
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