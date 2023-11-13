Ще один республіканець вийшов з виборчих перегонів у США

Кандидат у президенти від Республіканської партії Тім Скотт. Фото: REUTERS/Jim Vondruska

Кандидат у президенти від Республіканської партії Тім Скотт вирішив зупинити свою участь у виборчих перегонах США. Він пояснив це тим, що виборці ясно дали йому зрозуміти, що його час ще не настав.

Про це Тім Скотт заявив в ефірі телеканалу Fox News.

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Як відомо, вчора, 13 листопада, республіканець заявив, що припиняє участь у передвиборчих перегонах. За його словами, виборці ясно дали йому зрозуміти, що його час ще не настав.

"Я думаю, що виборці дуже чітко усвідомили рішення і ніби сказали мені: "Не зараз, Тіме"", — сказав Скотт.

Trey Gowdy appeared visibly taken back by Sen. Tim Scott's announcement on his show that he is suspending his campaign.



"You have plenty of money. You have the highest approval numbers of any candidate... and you are suspending your presidential campaign?" Gowdy asks. pic.twitter.com/qFXH5vIqMc — Olivia Rinaldi (@olivialarinaldi) November 13, 2023

Окрім завершення кампанії, він підкреслив, що не планує підтримувати іншого кандидата в боротьбі за номінацію від Республіканської партії та відкинув можливість своєї участі як кандидат на посаду віцепрезидента у національному списку Республіканської партії на 2024 рік.

Зазначається, що Скотт, "висхідна зірка Республіканської партії" та єдиний чорношкірий республіканець у Сенаті, розпочав свою президентську кампанію у травні на заході в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна.

Нагадаємо, нещодавно один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав українського президента Зеленського "нацистом". Проте після того, як суспільство почало критикувати такі його висловлювання, його штаб почав виправдовуватися.