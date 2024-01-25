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До чого призведе розвиток ШІ — прогнози британської розвідки

25 січня 2024 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
До чого призведе розвиток ШІ — прогнози британської розвідки
Хакер за комп'ютером. Фото: freepik.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Швидкий розвиток нових інструментів штучного інтелекту (ШІ) призведе до збільшення кількості кібератак. Завдяки розумній програмі можна буде створювати більш переконливі електронні листи або документи, які використовуються в онлайн-фішингових кампаніях.

Про це повідомляє Reuters

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До чого призведе розвиток ШІ 

Зазначається, що такий швидкий розвиток нових інструментів штучного інтелекту призведе до збільшення кількості кібератак і знизить бар’єр проникнення для менш досвідчених хакерів, щоб завдати цифрової шкоди. 

"Цей низький бар’єр входу також, ймовірно, сприятиме глобальному зростанню атак програм-вимагачів, за допомогою яких злочинці шифрують комп’ютерні системи для отримання цифрового викупу", — йдеться у звіті Національного центру кібербезпеки (NCSC). 

У відомстві припустили, що вже протягом наступних двох років штучний інтелект збільшить обсяг і посилить вплив кібератак. Це також збільшить можливості для зловмисників у кіберпросторі, які не обов’язково володіють навичками, необхідними для здійснення атак вищого рівня.

Наголошується, що використання генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як чат-боти, може допомогти створювати більш переконливі електронні листи чи документи, які використовуються в онлайн-фішингових кампаніях.

"Спецслужби у всьому світі борються зі зростанням потенційних проблем безпеки, пов'язаних з алгоритмами, які можуть генерувати взаємодії, схожі на людські, такі як ChatGPT від OpenAI тощо", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, штучний інтелект використовується людьми зі швидкістю світла і заполонив ніші, де раніше цінувалася праця людей та їхній креатив. Та новий і цікавий винахід вже непокоїть світ, в Європарламенті взялися говорити про контроль використання ШІ, не оминули цю тему і на Економічному форумі в Давосі. Порушується питання і щодо впливу ШІ у російсько-українській війні. 

Раніше ми писали, що понад рік тому OpenAI випустила ChatGPT, відкривши можливості для впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя. Експерти назвали п'ять головних тенденцій ШІ на найближче майбутнє.

Великобританія
розвідка
кібератака
хакери
штучний інтелект

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