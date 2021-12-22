Міс Світу-2021 перенесли: коли пройде конкурс

Конкурс краси Міс Світу 2021 року, перенесений через COVID-19, пройде 16 березня 2022 року. Місце проведення не змінилося - захід проведуть в Пуерто-Ріко.
Про це на сторінці конкурсу в Instagram повідомили його організатори. Спочатку Міс Світу-2021 мало пройти ще 16 грудня 2021 року, але за шість годин до початку конкурсу він був призупинений - з'ясувалося, що відразу кілька учасниць захворіли коронавірусом.
"Ми так раді, що залишаємося в Пуерто-Ріко, щоб коронувати нову Міс Світу! Ми були вражені підтримкою людей тут! Зворотний відлік і остаточне планування почалися. Ми любимо Пуерто-Ріко", - написала президент компанії Miss World Ltd Джулія Морлі.
Тепер за звання Міс Світу 2021 року змагатимуться представниці 32 держав. Україну на конкурсі представить вінничанка Олександра Яремчук.