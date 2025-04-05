ВЛК до 25 років обмежено придатних - хто має проходити

Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Не усі обмежено придатні громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Тим громадянам, які не досягли 25-річного віку, не потрібно іти до ТЦК на військово-лікарську комісію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Повторна ВЛК — кому не треба проходити

Громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатні", мали пройти повторну військово-лікарську комісію у встановлений законодавством термін.

Але це стосується не всіх. Зокрема, комісію мають проходити тільки ті громадяни, яким виповнилося 25 років.

"Ви не повинні проходити ВЛК до 5 червня 2025 року, якщо Вам ще немає 25 років", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба обов’язково з’явитися до ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив, що з’явитися до територіального центру комплектування треба у будь-якому випадку.

"Якщо Ви отримали повістку або направлення на ВЛК, то явка обов'язкова. За ігнорування виклику ТЦК на Вас може чекати штраф від 17 тис. грн", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де треба проходити військово-лікарську комісію – у поліклініці чи у приміщенні територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може територіальний центр комплектування анулювати бронювання після позитивного рішення військово-лікарської комісії.