ВВК до 25 лет ограниченно годных - кто должен проходить

Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Не все ограниченно годные граждане, состоящие на воинском учете, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Тем гражданам, которые не достигли 25-летнего возраста, не нужно идти в ТЦК на военно-врачебную комиссию.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Повторная ВВК — кому не надо проходить

Граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годные", должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию в установленный законодательством срок.

Но это касается не всех. В частности, комиссию должны проходить только те граждане, которым исполнилось 25 лет.

"Вы не должны проходить ВВК до 5 июня 2025 года, если Вам еще нет 25 лет", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли обязательно явиться в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул, что явиться в территориальный центр комплектования надо в любом случае.

"Если Вы получили повестку или направление на ВВК, то явка обязательна. За игнорирование вызова ТЦК Вас может ждать штраф от 17 тыс. грн", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, где надо проходить военно-врачебную комиссию - в поликлинике или в помещении территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования аннулировать бронирование после положительного решения военно-врачебной комиссии.