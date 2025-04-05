ВВК до 25 лет ограниченно годных - кто должен проходить

ВЛК ограниченно годных до 25 лет — надо ли идти в ТЦК
Не все ограниченно годные граждане, состоящие на воинском учете, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Тем гражданам, которые не достигли 25-летнего возраста, не нужно идти в ТЦК на военно-врачебную комиссию.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Повторная ВВК — кому не надо проходить
Граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годные", должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию в установленный законодательством срок.
Но это касается не всех. В частности, комиссию должны проходить только те граждане, которым исполнилось 25 лет.
"Вы не должны проходить ВВК до 5 июня 2025 года, если Вам еще нет 25 лет", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Надо ли обязательно явиться в ТЦК
Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул, что явиться в территориальный центр комплектования надо в любом случае.
"Если Вы получили повестку или направление на ВВК, то явка обязательна. За игнорирование вызова ТЦК Вас может ждать штраф от 17 тыс. грн", — отметил Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, где надо проходить военно-врачебную комиссию - в поликлинике или в помещении территориального центра комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования аннулировать бронирование после положительного решения военно-врачебной комиссии.
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