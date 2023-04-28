Життя на Марсі може стати реальністю: вчені пристосували рис рости на марсіанському ґрунті

Марс із космосу. Фото: pixabay.com

Науковці провели експеримент, в ході якого продемонстрували, що рис можна виростити в ґрунті, подібному до марсіанського. Завдяки модифікації генів, пов'язаних із реакціями на стрес, рис зміг вижити в непоживному середовищі.

Про це повідомляє Nauka.ua.

Читайте також:

Як рис зміг прорости на марсіанському ґрунті

Ґрунт на Марсі дуже відрізняється від того, що на Землі. Так, реголіт — пухкий шар на поверхні планети з базальтових порід, які піддалися космічному вивітрюванню, ударам мікрометеороїдів тощо. Тому реголіт здебільшого складається з солей, перхлоратів і сульфатів, а погане утримування вологи та майже повна відсутність поживних речовин роблять реголіт непридатним для рослинництва.

Спочатку науковці намагалися змінити сам марсіанський реголіт і зробити його поживнішим, однак у своєму дослідженні вчені з Університету Арканзасу випробували інший підхід: замість того, щоб змінювати властивості марсіанського ґрунту, змінили властивості рису, аби допомогти йому вирости у бідному на поживні речовини реголіті.

Вчені модифікували гени OsSnRK1a та OsTOR, які відповідали за стрес, щоб рослина могла зійти в марсіанському реголіті. По три насінини двох видів генномодифікованого рису, а також звичайного дикого рису, посадили у горщики з 5 грамами змодельованого марсіанського ґрунту, в які додавали демінералізовану воду.

Зазначається, що всі рослини проросли протягом двох днів. І хоча у всіх з них вчені виявили ознаки стресу, однак зростання пагонів і коренів, а також вміст хлорофілу в модифікованому рисі були набагато кращими, ніж у звичайного. Загалом, найкраще себе показав рис, у якому модифікували ген OsSnRK1a.

У майбутньому вчені планують виростити рослини у спеціальних камерах, щоб більше наблизити умови вирощування до тих, які можливо забезпечити на Марсі.

Звичайний (зліва), з модифікованим геном OsSnRK1a (посередині) і рис, в якому змінили ген OsTOR (зліва), що виріс у звичайному ґрунті (а). А також насінини, які проросли в імітації марсіанського реголіту з різним вмістом солей. Найгірше рис проріс у ґрунті з найвищим вмістом солей (с). Фото: Peter James Icalia Gann et al.

Нагадаємо, що NASA зазначає, що марсохід Perseverance прибув до скелі Ехо-Крік, звідки відкривається чудовий краєвид на марсіанський кратер Бельва. На Червоній планеті марсохід перебуває ще з минулого року.