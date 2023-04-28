Жизнь на Марсе может стать реальностью: ученые приспособили рис расти на марсианской почве

Марс из космоса. Фото: pixabay.com

Ученые провели эксперимент, в ходе которого продемонстрировали, что рис можно вырастить в почве, подобной марсианскому. Благодаря модификации генов, связанных с реакциями на стресс, рис смог выжить в непитательной среде.

Об этом сообщает Nauka.ua.

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Почва на Марсе очень отличается от той, что на Земле. Так, реголит — рыхлый слой на поверхности планеты из базальтовых пород, подвергшихся космическому выветриванию, ударам микрометеороидов и т.д. Поэтому реголит в большинстве своем состоит из солей, перхлоратов и сульфатов, а плохое содержание влаги и почти полное отсутствие питательных веществ делают реголит непригодным для растениеводства.

Сначала ученые пытались изменить сам марсианский реголит и сделать его более питательным, однако в своем исследовании ученые из Университета Арканзаса испытали другой подход: вместо того, чтобы изменять свойства марсианского грунта, изменили свойства риса, чтобы помочь ему вырасти в бедном питательном веществе реголите.

Ученые модифицировали гены OsSnRK1a и OsTOR, которые отвечали за стресс, чтобы растение могло сойти в марсианском реголите. По три семян двух видов генномодифицированного риса, а также обычного дикого риса, посадили в горшки с 5 граммами смоделированного марсианского грунта, в который добавляли деминерализованную воду.

Все растения проросли в течение двух дней. И хотя у всех из них ученые обнаружили признаки стресса, однако рост побегов и корней, а также содержание хлорофилла в модифицированном рисе были гораздо лучше, чем у обычного. В общем, лучше себя показал рис, в котором модифицировали ген OsSnRK1a.

В будущем ученые планируют вырастить растения в специальных камерах, чтобы приблизить условия выращивания к тем, которые можно обеспечить на Марсе.

Обычный (слева) с модифицированным геном OsSnRK1a (посередине) и рис, в котором изменили ген OsTOR (слева), выросший в обычной почве (а). А также семена, проросшие в имитации марсианского реголита с разным содержанием солей. Хуже всего рис пророс в почве с высоким содержанием солей (с). Фото: Peter James Icalia Gann et al.

Напомним, что NASA отмечает, что марсоход Perseverance прибыл в скалу Эхо-Крик, откуда открывается вид на марсианский кратер Бельва. На Красной планете марсоход находится еще в прошлом году.