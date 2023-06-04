Вчені виявили, що характер впливає на когнітивні здібності

Кадр із серіалу "Ферзевий гамбіт". Фото: google.com

Американські вчені виявили, що запам'ятовування нової інформації, уява, логіка тісно пов'язані з особливостями людини. Залежно від її психологічного стану та комунікації, особистість може мати різний рівень когнітивних здібностей.

Про це повідомляє NNews.

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Чи пов'язані характер та розумові здібності

Зазначається, що когнітивні здібності відображають наші вміння "орієнтуватися у складних ситуаціях, розуміти мову, складну математику, будувати логічні висновки".

Вчені з Університету Міннесоти (США) провели дослідження, в якому взяли участь понад 2 млн людей із понад 50 країн. Науковці намагалися з'ясувати вплив характеру індивіда на його когнітивні здібності.

У ході експерименту вчені аналізували дані з 1325 досліджень. Науковці вивчили 79 особистісних рис та 97 когнітивних здібностей. Аналіз результатів зайняв 13 років, адже було враховано вік учасників (12-100 років) та стать (54,1% чоловіків). Внаслідок цього дослідники виявили 60 690 кореляцій між особистісними рисами, характером та когнітивними здібностями.

Які риси свідчать про високий рівень розумових навичок

Так, психологічні риси пов'язані з невротизмом, такі як тривожність, депресивність, підозрілість, запальність погіршують рівень когнітивних здібностей. Таким людям важче запам'ятовувати та логічно мислити. Екстраверти зазвичай мають високий рівень когнітивних здібностей, що пов'язано з їхньою відкритістю та готовністю вчитися чомусь новому. Таким чином у них високий рівень пам’яті та покращена обробка інформації.

Емпатичні люди також мають високі показники когнітивних здібностей за вербальними та кількісними навичками пізнання. Крім того, такі риси як сумлінність та працьовитість теж свідчать про рівень розумових навичок.

Нагадаємо, що американські та британські вчені виявили, що за допомогою аналізу крові можна діагностувати рак. Тест безпомилково виявив симптоми цього захворювання у кожних двох випадках із трьох серед 5 тисяч осіб, що обстежувалися в лікарів із підозрою на онкологію.