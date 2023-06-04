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Ученые обнаружили, что характер влияет на когнитивные способности

4 июня 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые обнаружили, что характер влияет на когнитивные способности
Кадр из сериала "Ферзевый гамбит". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американские ученые обнаружили, что запоминание новой информации, воображение, логика тесно связаны с особенностями человека. В зависимости от ее психологического состояния и коммуникации личность может иметь разный уровень когнитивных способностей.

Об этом сообщает NNews.

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Отмечается, что когнитивные способности отражают наши умения "ориентироваться в сложных ситуациях, понимать язык, сложную математику, строить логические выводы".

Ученые из Университета Миннесоты (США) провели исследование, в котором приняли участие более 2 млн человек из более чем 50 стран. Ученые пытались выяснить влияние характера индивида на его когнитивные способности.

В ходе эксперимента ученые анализировали данные по 1325 исследованиям. Ученые изучили 79 личностных черт и 97 когнитивных способностей. Анализ результатов занял 13 лет, ведь были учтены возраст участников (12-100 лет) и пол (54,1% мужчин). В результате исследователи обнаружили 60 690 корреляций между личностными чертами, характером и когнитивными способностями.

Какие черты свидетельствуют о высоком уровне умственных навыков

Так, психологические черты связаны с невротизмом такие, как тревожность, депрессивность, подозрительность, вспыльчивость, ухудшают уровень когнитивных способностей. Таким людям труднее запоминать и логически мыслить. Экстраверты обычно обладают высоким уровнем когнитивных способностей, что связано с их открытостью и готовностью учиться чему-то новому. Таким образом, у них высокий уровень памяти и улучшена обработка информации.

У эмпатичных людей также высокие показатели когнитивных способностей по вербальным и количественным навыкам познания. Кроме того, такие черты, как добросовестность и трудолюбие, тоже свидетельствуют об уровне умственных навыков.

Напомним, что американские и британские ученые обнаружили, что с помощью анализа крови можно диагностировать рак. Тест безошибочно выявил симптомы этого заболевания в каждых двух случаях из трех среди 5 тысяч человек, которые обследовались у врачей с подозрением на онкологию.

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