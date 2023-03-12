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Вчені навчилися створювати енергію з повітря: як це працює

12 березня 2023 16:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Науковці виявили фермент, який дозволяє бактеріям перетворювати водень в електрику
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вченим вдалося створити електроенергію з повітря. Це стало можливим завдяки спеціальному ферменту.

Про це пише LiveScience.

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Деталі

Коли науковці досліджували бактерії Mycobacterium smegmatis, які є спорідненими з тими, що викликають туберкульоз і проказу, вони виявили фермент під назвою Huc. Він використовується бактерією для отримання енергії з атмосферного водню, що дозволяє бактерії виживати в екстремальних середовищах.

Своєю чергою, мікробіолог з Університету Монаша в Австралії Ріс Грінтер припустив, що саме завдяки цьому ферменту Huc можна отримувати електроенергію і для потреб людства. Зокрема, аби живити такі прилади, як біометричні датчики, монітори навколишнього середовища, цифрові годинники, калькулятори, портативні комп'ютери чи навіть авто.

Вчені також виявили, що залежно від концентрації водню Huc може видавати більше чи менше електричного струму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що науковці знайшли спосіб, як діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові.

Також нещодавно дослідники назвали ознаки, які вказують на те, що час записатися на прийом до психотерапевта

Окрім того, психологи дали низку порад, як дорослі можуть допомогти дитині впоратися з тривогою в горі на тлі втрати близької людини. 

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