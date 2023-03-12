Ученые научились создавать энергию из воздуха: как это работает
Ученым удалось создать электроэнергию из воздуха. Это стало возможным благодаря специальному ферменту.
Об этом пишет LiveScience.
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Подробности
Когда ученые исследовали бактерии Mycobacterium smegmatis, которые родственны тем, что вызывают туберкулез и проказу, они обнаружили фермент под названием Huc. Он используется бактерией для получения энергии из атмосферного водорода, что позволяет бактериям выживать в экстремальных средах.
В свою очередь микробиолог из Университета Монаша в Австралии Рис Гринтер предположил, что именно благодаря этому ферменту Huc можно получать электроэнергию и для нужд человечества. В частности, для питания таких приборов, как биометрические датчики, мониторы окружающей среды, цифровые часы, калькуляторы, портативные компьютеры или даже авто.
Ученые также обнаружили, что в зависимости от концентрации водорода Huc может выдавать большее или меньшее количество электрического тока.
Напомним, ранее мы писали, что ученые нашли способ диагностирования тревожности с помощью анализа крови.
Также недавно исследователи назвали признаки, которые указывают на то, что пора записаться на прием к психотерапевту.
Кроме того, психологи дали ряд советов о том, как взрослые могут помочь ребенку справиться с тревогой в горе на фоне потери близкого человека.