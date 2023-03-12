Ученые научились создавать энергию из воздуха: как это работает

Ученые обнаружили фермент, позволяющий бактериям превращать водород в электричество

Ученым удалось создать электроэнергию из воздуха. Это стало возможным благодаря специальному ферменту.

Об этом пишет LiveScience.

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Когда ученые исследовали бактерии Mycobacterium smegmatis, которые родственны тем, что вызывают туберкулез и проказу, они обнаружили фермент под названием Huc. Он используется бактерией для получения энергии из атмосферного водорода, что позволяет бактериям выживать в экстремальных средах.

В свою очередь микробиолог из Университета Монаша в Австралии Рис Гринтер предположил, что именно благодаря этому ферменту Huc можно получать электроэнергию и для нужд человечества. В частности, для питания таких приборов, как биометрические датчики, мониторы окружающей среды, цифровые часы, калькуляторы, портативные компьютеры или даже авто.

Ученые также обнаружили, что в зависимости от концентрации водорода Huc может выдавать большее или меньшее количество электрического тока.

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