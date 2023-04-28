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Вчені довели: ідея про те, що одні люди вчаться швидше, ніж інші — це міф

28 квітня 2023 23:38
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Чому одні люди вчаться швидше, ніж інші?
Результат визначає не ваш мозок, а ви! Фото — Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Ми звикли думати, що одні люди вчаться швидше, ніж інші, але останнє дослідження вчених доводить — насправді успіх залежить не від рівня інтелекту, а від обставин. Виявилося, що визначальну роль у навчанні відіграють обсяг початкових знань та вміння застосовувати їх на практиці. На це вказують результати аналізу 1,3 мільйона дій у різних навчальних програмах, якими користувалися 6946 учнів різного віку (від початкової школи до коледжу). Про це пише ScienceAlert.

Таким чином з'ясувалося що люди, які перебувають у рівних умовах, засвоюють інформацію з однаковою швидкістю.
Дослідження, що довело правильність ідеї "всі люди рівні" почалося із того, що вчені поставили собі три питання: "як довго потрібно практикуватися для того, аби освоїти предмет?", "настільки сильно відрізняється стартовий обсяг знань?" та, зрештою, "як різниться швидкість навчання у різних студентів?". В середньому для того, аби повністю щось засвоїти, студентам потрібно було сім спроб, хоча кількість "підходів" завжди була різною. З часом вчені помітили, що результат залежить не тільки від того, настільки інтенсивно ти вчишся, але і від того, якими були твої початкові знання. 

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Вірте в себе! Фото — google.com

Навчання онлайн допоможе втілити вивчене на практиці

Однак, зазначають науковці, погана початкова освіта — це ще не привід ставити на собі хрест, адже сучасні технології допоможуть усунути будь-які прогалини! Інтерактивні навчальні інструменти, що надають миттєвий зворотний зв'язок, полегшують і пришвидшують вивчення нових концепцій, а можливість вчитися онлайн забезпечує рівний доступ до можливостей навчання незалежно від того, де ви живете. 

Таким чином, інтерактивні технології допоможуть навчитися втілювати вивчене на практиці. Це дуже важливо, адже для вивчення нового недостатньо "зрозуміти" тему. Часто за розуміння і практичну роботу відповідають різні ділянки мозку, і якщо ви, приміром, розумієте, як художник застосовує ту чи іншу техніку це ще не означає, що ви теж зможете її застосувати.

Як використовувати ChatGPT для навчання
Якщо хочете вивчити швидше — більше практикуйтесь! Фото — google.com

Отже, навчання — це не процес, який можна виміряти часом, але воно напряму залежить від того, чи можете ви взаємодіяти з матеріалом та іншими студентами. В цілому біологічно ми всі рівні, адже в процесі вивчення нового мозок кожної людини використовує одні й ті самі "маршрути". Найбільші ж відмінності у швидкості навчання були зафіксовані тоді, коли студентам доводилося багато повторювати та запам’ятовувати, а це означає, що на результати учнів дуже сильно впливає їхнє бажання і готовність повторювати та практикуватися. 

Здоровий сон — це важлива складова швидкого навчання. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно їсти аби покращити сон. Про це можна почитати тут.

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