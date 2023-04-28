Почему одни люди учатся быстрее других?

Результат определяет не ваш мозг, а вы! Фото — Pexels

Мы привыкли думать, что одни люди учатся быстрее других, но последнее исследование ученых доказывает — на самом деле успех зависит не от уровня интеллекта, а от обстоятельств. Оказалось, что определяющую роль в обучении играют объем начальных знаний и умение применять их на практике. На это указывают результаты анализа 1,3 миллиона действий в различных учебных программах, которыми пользовались 6946 учащихся всех возрастов (от начальной школы до колледжа). Об этом пишет ScienceAlert.

Таким образом выяснилось, что люди, находящиеся в равных условиях, усваивают информацию с одинаковой скоростью. Исследование, доказавшее правильность идеи "все люди равны" началось с того, что ученые задали себе три вопроса: "как долго нужно практиковаться для того, чтобы освоить предмет?", "насколько сильно отличается стартовый объем знаний?" и, наконец, "как отличается скорость обучения у разных студентов?". В среднем для того, чтобы полностью что-то усвоить, студентам нужно было семь попыток, хотя количество "подходов" всегда было разным. Со временем учёные заметили, что результат зависит не только от того, настолько интенсивно ты учишься, но и от того, какими были твои начальные знания.

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Верьте в себя! Фото — google.com

Обучение онлайн поможет воплотить изученное на практике

Однако, говорят ученые, плохое начальное образование — это еще не повод ставить на себе крест, ведь современные технологии помогут устранить любые пробелы! Интерактивные обучающие инструменты, предоставляющие мгновенную обратную связь, облегчают и ускоряют изучение новых концепций, а возможность учиться онлайн обеспечивает равный доступ к возможностям обучения независимо от того, где вы живете.

Таким образом, интерактивные технологии помогут научиться воплощать изученное на практике. Это очень важно, ведь для изучения нового недостаточно "понять" тему. Часто за понимание и практическую работу отвечают разные участки мозга, и если вы, например, понимаете, как художник применяет ту или иную технику, это еще не означает, что вы тоже сможете ее применить.

Если хотите изучить быстрее – больше практикуйтесь! Фото — google.com

Следовательно, обучение — это процесс, который напрямую зависит от того, можете ли вы взаимодействовать с материалом и другими студентами. В целом биологически мы все равны, ведь в процессе изучения нового мозг каждого человека использует одни и те же "маршруты". Наибольшие отличия в скорости обучения были зафиксированы тогда, когда студентам приходилось много повторять и запоминать, а это значит, что на результаты учеников очень сильно влияет их желание и готовность повторять и практиковаться.

Здоровый сон – это важная составляющая быстрого обучения. Напомним, ранее мы писали о том, что нужно есть, чтобы улучшить сон. Об этом можно почитать здесь.