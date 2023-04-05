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В Австралії вчені намагаються зрозуміти, чому пісні "застряють" у наших головах

5 квітня 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Музика
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Недавнє дослідження австралійських учених показало, що "вушні черв'яки", або "мимовільні музичні образи", які ми чуємо у своїх головах, є результатом повторюваних елементів музики, які знайомі нашому мозку. Дослідження, проведене професором Емері Шубертом з Університету Нового Південного Уельсу, було опубліковано в журналі Music & Science.

Про це пише The Guardian.

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"Вушні черв'яки"

Шуберт зазначив, що в більшості випадків вушними хробаками хворіють на приспіви пісень, і що повторення є ключовим фактором у їх появі.

Однак повторення лише один із факторів, який сприяє появі вушних черв'яків. Дослідження показало, що вони також вимагають наявності новизни та знайомства з музикою, а також "стану зниженої уваги" або розслабленості. Шуберт пояснює, що коли ми знаходимося в глибокій концентрації на завданні, у нас не виникає вушних черв'яків.

Шуберт також зазначив, що вушні черв'яки можуть бути приємними, але вони можуть бути схожими на поганий роман, коли музика нам не подобається. Вивчення вушних черв'яків може допомогти у розумінні організації та сприйняття інформації в мозку і, отже, про свідомість загалом.

Загалом дослідження підкреслює, що вушні черв'яки — це не просто наслідок музичних хуків, які застрягають у голові, але це складніший процес, який залежить від кількох факторів, таких як повторення, новизна та стан розслабленості.

Нагадаємо, що музичне тревел-шоу "Як звучить світ... Україна" від творчого подружжя, продюсера BADOEVTEAM та режисера "Орел і Решка", Наталії та Євгена Синельникових завершило перший сезон проєкту. Він дозволив глядачам подорожувати різними містами, відкриваючи для себе культуру, традиції та музичні ритми. Ведучий проєкту, саунд-продюсер Євген Філатов презентував альбом "Як звучить мир. Україна", в якому зібрано всі композиції сезону.

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