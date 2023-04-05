В Австралии ученые пытаются понять, почему песни "застревают" в наших головах

Музыка

Недавнее исследование австралийских ученых показало, что "ушные черви", или "непроизвольные музыкальные образы", которые мы слышим в своих головах, являются результатом повторяющихся элементов музыки, которые знакомы нашему мозгу. Исследование, проведенное профессором Эмери Шубертом из Университета Нового Южного Уэльса, опубликовано в журнале Music & Science.

Об этом пишет The Guardian.

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"Ушные черви"

Шуберт отметил, что в большинстве случаев ушными червями заболевают припевы песен, и что повторение является ключевым фактором в их появлении.

Однако повторение только один из факторов, который способствует появлению ушных червей. Исследование показало, что они также требуют наличия новизны и знакомства с музыкой, а также "состояния пониженного внимания", или расслабленности. Шуберт объясняет, что когда мы находимся в глубокой концентрации на задаче, у нас не возникает ушных червей.

Шуберт также отметил, что ушные черви могут быть приятными, но они могут также быть похожими на плохой роман, когда музыка нам не нравится. Изучение ушных червей может помочь в понимании организации и восприятия информации в мозге и, следовательно, о сознании в целом.

В целом, исследование подчеркивает, что ушные черви — это не просто следствие музыкальных хуков, которые застревают в голове, но это более сложный процесс, который зависит от нескольких факторов, таких как повторение, новизна и состояние расслабленности.

Напомним, что музыкальное тревел-шоу "Как звучит мир... Украина" от творческих супругов, продюсера BADOEVTEAM и режиссера "Орел и Решка", Натальи и Евгения Синельниковых завершило первый сезон проекта. Он позволил зрителям путешествовать по разным городам, открывая для себя культуру, традиции и музыкальные ритмы. Ведущий проекта, саунд-продюсер Евгений Филатов презентовал альбом "Как звучит мир. Украина", в котором собраны все композиции сезона.