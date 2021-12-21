Вчені знайшли триметрову багатоніжку, яка важила 50 кг і жила 326 млн. років тому

В Англії на пляжі на місці старого русла річки дослідники знайшли 75-сантиметровий фрагмент останків членистоногого. Багатоніжка Arthropleura досягала близько 2,5-2,7 м в довжину і 50 см в ширину. Пантеологи вважають, що у вимерлої тварини було 32 ноги, хоча могло бути і всі 64.

Про це повідомило dailymail.

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Доктор Ніл Девіс з Кембриджського університету розповів, що 326 мільйонів років тому на північному сході Англії клімат був значно тепліше, ніж сьогодні. У той час там водилися величезні членистоногі, в тому числі багатоніжки з роду Arthropleura - найдавніші і найбільші з відомих науці.

"Це-третя скам'янілість артроплеври з коли-небудь знайдених вченими. Вона набагато старше і крупніше двох попередніх зразків, виявлених в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Зразок, за словами доктора Девіса, може являти собою панцир, який скидали членистоногі в міру зростання. Голова викопної тварини не знайдена. Дослідники вважають, що для досягнення великого розміру багатоніжка повинна була дотримуватися дієти з високим вмістом поживних речовин. У раціон членистоногого, ймовірно, входили горіхи, насіння і дрібні хребетні – такі як Амфібії.

Рідкісну скам'янілість експонують у Музеї наук про Землю Седжвіка при Кембриджському університеті вже наступного року.

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