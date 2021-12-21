Ученые нашли трехметровую многоножку, которая весила 50 кг и жила 326 млн. лет назад

В Англии на пляже на месте старого русла реки исследователи нашли 75-сантиметровый фрагмент останков членистоногого. Многоножка Arthropleura достигала около 2,5-2,7 м в длину и 50 см в ширину. Пантеологи полагают, что у вымершего животного было 32 ноги, хотя могло быть и все 64.

Об этом сообщило dailymail.

Читайте также: Что нашли ученые в самой глубокой скважине в Земле и почему ее назвали "колодцем в ад"

Доктор Нил Дэвис из Кембриджского университета рассказал, что 326 миллионов лет назад на северо-востоке Англии климат был значительно теплее, чем сегодня. В то время там водились огромные членистоногие, в том числе многоножки из рода Arthropleura - самые древние и самые крупные из известных науке.

"Это – третья окаменелость артроплевры из когда-либо найденных учеными. Она намного старше и крупнее двух предыдущих образцов, обнаруженных в Германии", - говорится в сообщении.

Образец, по словам доктора Дэвиса, может представлять собой панцирь, который сбрасывали членистоногие по мере роста. Голова ископаемого животного не найдена. Исследователи считают, что для достижения большого размера многоножка должна была придерживаться диеты с высоким содержанием питательных веществ. В рацион членистоногого, вероятно, входили орехи, семена и мелкие позвоночные – такие как амфибии.

Редкую окаменелость экспонируют в Музее наук о Земле Седжвика при Кембриджском университете уже в следующем году.

Другие открытия ученых