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Ученые нашли трехметровую многоножку, которая весила 50 кг и жила 326 млн. лет назад

Наука
22 декабря 03:14
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Многоножки из рода Arthropleura - самые древние и самые крупные из известных науке
Ученые нашли трехметровую многоножку, которая весила 50 кг и жила 326 млн. лет назад

В Англии на пляже на месте старого русла реки исследователи нашли 75-сантиметровый фрагмент останков членистоногого. Многоножка Arthropleura достигала около 2,5-2,7 м в длину и 50 см в ширину. Пантеологи полагают, что у вымершего животного было 32 ноги, хотя могло быть и все 64.

Об этом сообщило dailymail.

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Доктор Нил Дэвис из Кембриджского университета рассказал, что 326 миллионов лет назад на северо-востоке Англии климат был значительно теплее, чем сегодня. В то время там водились огромные членистоногие, в том числе многоножки из рода Arthropleura - самые древние и самые крупные из известных науке.

"Это – третья окаменелость артроплевры из когда-либо найденных учеными. Она намного старше и крупнее двух предыдущих образцов, обнаруженных в Германии", - говорится в сообщении. 

Образец, по словам доктора Дэвиса, может представлять собой панцирь, который сбрасывали членистоногие по мере роста. Голова ископаемого животного не найдена. Исследователи считают, что для достижения большого размера многоножка должна была придерживаться диеты с высоким содержанием питательных веществ. В рацион членистоногого, вероятно, входили орехи, семена и мелкие позвоночные – такие как амфибии.

Редкую окаменелость экспонируют в Музее наук о Земле Седжвика при Кембриджском университете уже в следующем году.

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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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Великобритания наука Англия ученые
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