Вчені знайшли ембріон динозавра в яйці і показали, як він виглядав

У Китаї вчені виявили ембріон з прекрасно збереженим всередині скам'янілим яйцем динозавра Baby Yingliang. Його виявили в породах пізнього крейдяного періоду в Ганьчжоу на півдні Китаю і відносять до беззубого динозавра-тероподу або овірапторозавру.

Про це повідомило iScience.

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Яйце має довжину близько 17 сантиметрів (7 дюймів), а довжина динозавра оцінюється в 27 сантиметрів (11 дюймів) від голови до хвоста. Дослідники вважають, що будучи дорослим, якби він жив, він був би близько двох-трьох метрів у довжину.

За словами вчених, поза Baby Yingliang унікальна серед відомих ембріонів динозаврів - його голова лежить нижче тіла, ступні знаходяться з обох сторін, а спина загнута уздовж тупого кінця яйця. Що нагадує позу сучасних пташиних ембріонів, які пов'язані з" подворачиванием " — поведінкою, контрольованим центральною нервовою системою і мають вирішальне значення для успіху при вилупленні.

"Ембріони динозаврів є одними з найрідкісніших скам'янілостей, і більшість з них неповні, з вивихнутими кістками. Ми дуже схвильовані відкриттям Baby Yingliang - він зберігся у відмінному стані і допоможе нам відповісти на безліч питань про зростання і розмноження динозаврів з його допомогою", - розповів дослідник з Університету Бірмінгема Фіон Вайсум Ма.

Вивчивши яйце і ембріон, дослідники вважають, що така поведінка до вилуплення, раніше вважалося унікальним для птахів, могло виникнути серед нептичих тероподів.

"Цей ембріон динозавра всередині яйця є одним з найкрасивіших скам'янілостей, які я коли-небудь бачив. Цей маленький пренатальний динозавр виглядає так само, як пташеня, згорнувшись в яйці, що є ще одним свідченням того, що багато рис, характерні для сучасних птахів, вперше з'явилися у їхніх предків-динозаврів", - сказав член дослідницької групи з Единбурзького університету професор Стів Брусатте.

Овірапторозаври, до яких відноситься Baby Yingliang — - це група пернатих динозаврів-тероподів, тісно пов'язаних з сучасними птахами, вони існували в крейдяний період в Азії та Північній Америці. Їх різні форми дзьобів і розміри тіла, ймовірно, дозволяли їм харчуватися практично всім, що вони могли добути в той час, тобто дотримуватися як травоїдність, так і всеїдність, і хижацтво.

Порівнюючи дитинча овірапторозавра з ембріонами інших тероподів, довгошиїх динозаврів-зауроподів і птахів, команда вчених припустила, що підвертання, яке вважалося унікальним для птахів, вперше розвинулося у тероподних динозаврів багато десятків або сотень мільйонів років тому.

Професор Ліда Сін з Китайського університету геолого-геофізичних досліджень( Пекін), перший співавтор дослідження, розповіла:

"Цей ембріон динозавра був придбаний директором Yingliang Group паном Лян Лю в якості передбачуваних скам'янілостей яєць приблизно в 2000 році. У музеї історії природи каменю Baby Yingliang з'явився в 2010-х роках".

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