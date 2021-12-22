Ученые нашли эмбрион динозавра в яйце и показали, как он выглядел

В Китае ученые обнаружили эмбрион с прекрасно сохранившимся внутри окаменелым яйцом динозавра Baby Yingliang. Его обнаружили в породах позднего мелового периода в Ганьчжоу на юге Китая и относят к беззубому динозавру-тероподу или овирапторозавру.

Об этом сообщило iScience.

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Яйцо имеет длину около 17 сантиметров (7 дюймов), а длина динозавра оценивается в 27 сантиметров (11 дюймов) от головы до хвоста. Исследователи считают, что будучи взрослым, если бы он жил, он был бы около двух-трех метров в длину.

По словам ученых, поза Baby Yingliang уникальна среди известных эмбрионов динозавров — его голова лежит ниже тела, ступни находятся с обеих сторон, а спина загнута вдоль тупого конца яйца. Что напоминает позу современных птичьих эмбрионов, которые связаны с "подворачиванием" — поведением, контролируемым центральной нервной системой и имеющим решающее значение для успеха при вылуплении.

"Эмбрионы динозавров — одни из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные, с вывихнутыми костями. Мы очень взволнованы открытием Baby Yingliang — он сохранился в отличном состоянии и поможет нам ответить на множество вопросов о росте и размножении динозавров с его помощью", - рассказал исследователь из Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма.

Изучив яйцо и эмбрион, исследователи полагают, что такое поведение до вылупления, ранее считавшееся уникальным для птиц, могло возникнуть среди нептичьих тероподов.

"Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которые я когда-либо видел. Этот маленький пренатальный динозавр выглядит так же, как птенец, свернувшийся в яйце, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров", - сказал член исследовательской группы из Эдинбургского университета профессор Стив Брусатте.

Овирапторозавры, к которым относится Baby Yingliang, — это группа пернатых динозавров-тероподов, тесно связанных с современными птицами, они существовали в меловой период в Азии и Северной Америке. Их различные формы клювов и размеры тела, вероятно, позволяли им питаться практически всем, что они могли добыть в то время, то есть соблюдать как травоядность, так и всеядность, и хищничество.

Сравнивая детеныша овирапторозавра с эмбрионами других тероподов, длинношеих динозавров-зауроподов и птиц, команда ученых предположила, что подворачивание, которое считалось уникальным для птиц, впервые развилось у тероподных динозавров много десятков или сотен миллионов лет назад.

Профессор Лида Син из Китайского университета геолого-геофизических исследований (Пекин), первый соавтор исследования, рассказала:

"Этот эмбрион динозавра был приобретен директором Yingliang Group господином Лян Лю в качестве предполагаемых окаменелостей яиц примерно в 2000 году. В музее истории природы камня Baby Yingliang появился в 2010-х годах".

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